Von Werner Herpell

Berlin. Ein Romanautor, der Schüler für Literatur begeistert; Eine Realschullehrerin, die bei Mathe-Problemen hilft; Ein Historiker, der "genau den richtigen Ton" trifft. Drei Pädagogen, die am Montag den Deutschen Lehrerpreis erhalten haben:

> Christopher Ecker (Schleswig-Holstein): Es gibt nicht viele aktive Lehrer mit eigenem Wikipedia-Eintrag. Der 48-Jährige ist so einer. Ecker ist nicht nur Gymnasiallehrer für Deutsch und Philosophie, sondern auch ein bekannter Schriftsteller ("Fahlmann"). Als Lehrer motiviert Ecker Kinder und Jugendliche, sich intensiv mit Literatur zu beschäftigen. Seine eigenen Bücher spricht er im Unterricht nicht an.

> Karin Koch (Baden-Württemberg): An der Grund- und Werkrealschule Frankenbach in Heilbronn unterrichtet die junge Lehrerin (Foto: dpa) unter anderem Gesundheit und Soziales, leitet die Schulbücherei und eine Sozial-AG zusammen mit dem örtlichen Seniorenzentrum. Auch gibt sie Nachhilfe in Mathe. Sie sei "die ehrlichste und zuverlässigste Frau, die ich je kennengelernt habe", so ein Schüler.

> Johannes Kruse (Niedersachsen): "Er ist der Grund, wieso ich heute Geschichte studiere", so ein Schüler über seine Zeit mit Kruse am Braunschweig-Kolleg, einem Institut für den zweiten Bildungsweg. Dort ist Kruse auch als Musiklehrer tätig. Er treffe immer "die richtigen Worte", heißt es in der Laudatio.