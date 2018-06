Von Sören S. Sgries

Stuttgart/Heidelberg. In der Flüchtlingsdebatte verschärft sich der Ton weiter. Nachdem bereits am Donnerstag CDU-Spitzenkandidat Guido Wolf kurz nach seinem Besuch in der Landeserstaufnahmestelle in Ellwangen der Landesregierung Konzeptlosigkeit vorgeworfen hatte, legte er am Freitag nach.

Gemeinsam mit CDU-Landeschef Thomas Strobl erklärte er, die Grün-Rot wolle nur eigene Fehler verschleiern. "Die Landesregierung muss endlich damit aufhören, ideenreich Nebelkerzen zu erfinden und zu werfen", kritisierten die beiden. Stattdessen solle sie endlich ihre Verantwortung wahrnehmen. "Abstruse Ideen" wie die, Flüchtlinge nach Ostdeutschland zu bringen, sowie "billige Schuldzuweisungen an den Bund" sollten nur von eigenen Fehlern ablenken.

Parteichef Strobl nahm auch den grünen Regierungschef ins Visier: "Kretsch-mann irrt", so Strobl, "wenn er sagt, er könne gegen die steigenden Flüchtlingszahlen nichts tun!" Als "Bankrotterklärung" und "Ausdruck grüner Hilflosigkeit" wertete er das. Weitere sichere Herkunftsstaaten seien notwendig, es brauche eine konsequente Rückführung abgelehnter Asylbewerber.

Die CDU-Politiker reagierten damit unter anderem auf den Vorstoß von Integrationsministerin Bilkay Öney (SPD), die sich für eine grundlegende Reform des Erstaufnahmesystems ausgesprochen hatte. Der Bund solle die Verantwortung übernehmen, hatte sie vorgeschlagen.

Grünen-Landeschefin Thekla Walter sagte, es sei ein pures Ablenkungsmanöver, wenn Strobl und Wolf nun täglich aufs Neue mit billigen Floskeln das Land beschimpften. "Strobl und Wolf wollen Wahlkampf, und keine Lösungen."

Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) erklärte, ihm sei jemand lieber, der in einer Notlage mit neuen Ideen aufwarte, als jemand, der nur jammere und keine Vorschläge bringe.

Das Stuttgarter Staatsministerium legte auch noch einmal nach bezüglich des offenen Briefs der drei CDU-Landräte Stefan Dallinger (Rhein-Neckar), Achim Brötel (Neckar-Odenwald) und Christoph Schnaudigel (Karlsruhe-Land). In einem Antwortbrief von Staatssekretär Klaus-Peter Murawski drückt dieser in scharfen Worten sein Befremden über die Art der Kommunikation aus ("Ordentliches Verwaltungshandeln sieht jedenfalls anders aus!").

Außerdem attackiert Murawski direkt den Karlsruher Landrat Schnaudigel. Dass ausgerechnet dieser eine Beschleunigung des Asylverfahrens anmahne, "entbehrt nicht einer gewissen Ironie", heißt es. Schließlich habe Schnaudigel die Beschaffung eines notwendigen Röntgengeräts für die LEA Karlsruhe im Eilverfahren abgelehnt.

Aus dem Staatsministerium wird dazu erläutert, bereits seit Frühjahr 2014 habe man "in immer eindringlicherer Weise" um die Anschaffung "gebeten". Die jetzt eingetretene Verzögerung von über einem Jahr - Anfang September soll das Röntgengerät in Betrieb genommen werden - sei angesichts der Situation vor Ort "in keiner Weise nachvollziehbar".