(end) Regierungspräsident Johannes Schmalzl hat jetzt die Ergebnisse des Bürgerdialogs für den Ausbau der Autobahn A 6 vorgestellt. Diese betreffen den Teilabschnitt von der Anschlussstelle Kupferzell bis zur Kochertalbrücke. Wichtige Anliegen waren auch in diesem Teilabschnitt ein ausreichender Lärmschutz sowie die Minimierung des Flächenverbrauchs. Der genaue Umfang der Lärmschutzmaßnahmen (Länge, Höhe etc.) wird jedoch erst in der nächsten Planungsphase auf Grundlage detaillierter Berechnungen ermittelt.

Eine Besonderheit dieses Planungsabschnitts ist die Kochertalbrücke. Diese wurde bis zum Herbst 2015 ausgebessert und kann im Zuge des Ausbaus erhalten bleiben.

Nach dem Ausbau wird der Standstreifen auf der Brücke durch einen zusätzlichen Fahrstreifen ersetzt. Die Kochertalbrücke stellt damit für die Wahl der Ausbauvarianten in diesem Teilabschnitt einen Zwangspunkt dar. Durch die Beibehaltung der Lage der Autobahn ist im unmittelbaren Anschluss der Kochertalbrücke nur ein symmetrischer Ausbau (beidseitige Verbreiterung) möglich.

Eine weitere Vorgabe ergibt sich aus dem Anschluss an den vorhergehenden Abschnitt von Öhringen bis Kupferzell. Hier ist bereits die Entscheidung für die asymmetrisch nördliche Variante (einseitige Verbreiterung) gefallen.

Für den Teilabschnitt Kupferzell bis Kochertalbrücke wurden zwei Ausbauvarianten untersucht: eine nördlich einseitige Verbreiterung und eine beidseitige Verbreiterung.

Insgesamt sprachen sich die Bürger und Träger Öffentlicher Belange für die beidseitige Verbreiterung aus. Der Übergang von der nördlichen einseitigen Verbreiterung des vorhergehenden Abschnitts auf die beidseitige Verbreiterung vor der Kochertalbrücke erfolgt im Bereich zwischen den Anschlussstellen Kupferzell und Schwäbisch Hall. Für diese Variante wird derzeit der Vorentwurf ausgearbeitet.

Der Bürgerdialog für die verbleibende Ausbaustrecke zwischen der Kochertalbrücke und der Landesgrenze zu Bayern soll im Frühjahr 2016 mit weiteren Informationsveranstaltungen in den betroffenen Gemeinden stattfinden.