Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. "Wir sind in unserer Wirksamkeit begrenzt", sagt Dirk Ehrensberger. Es gebe Klienten, die beratungsresistent seien. "Aber durch unsere intensive Betreuung und durch unsere Motivationsarbeit können wir einige zum Umdenken bewegen." Ohne seine Hilfe, glaubt er, wären einige der aus der Haft entlassenen Straftäter rückfällig geworden, hätten sich nicht dauerhaft von ihrer kriminellen Vergangenheit gelöst.

Hintergrund Zahlen zur Bewährungshilfe "Neustart" hat bei der Bewährungshilfe stark auf Ehrenamtliche gesetzt, damit sich die Hauptamtlichen auf die schwierigen Fälle konzentrieren können. Beim Start 2007 waren es 100 freiwillige Helfer. "Heute haben wir 600 Ehrenamtliche, die knapp 1200 Klienten betreuen - die Zahlen sind in der Bundesrepublik beispiellos", sagt Geschäftsführer Volkmar Körner. Bei [+] Lesen Sie mehr Zahlen zur Bewährungshilfe "Neustart" hat bei der Bewährungshilfe stark auf Ehrenamtliche gesetzt, damit sich die Hauptamtlichen auf die schwierigen Fälle konzentrieren können. Beim Start 2007 waren es 100 freiwillige Helfer. "Heute haben wir 600 Ehrenamtliche, die knapp 1200 Klienten betreuen - die Zahlen sind in der Bundesrepublik beispiellos", sagt Geschäftsführer Volkmar Körner. Bei den Hauptamtlichen stieg die Zahl von 306 Vollzeitstellen in 2007 auf aktuell 381. Als Kriterien für den Erfolg streicht Körner die Fallzahlen und die Widerrufsquote hervor. So sei die Zahl der Fälle, die ein Bewährungshelfer betreut, von 95 auf 65 gesenkt worden. Zudem werde in Baden-Württemberg in nur 18,4 Prozent aller Fälle die Strafaussetzung zur Bewährung widerrufen - die bundesweit niedrigste Quote, was dem Land erhebliche (Gefängnis-)Kosten spare.

Ehrensberger, 43, arbeitet seit 2014 als hauptamtlicher Bewährungshelfer. Sein Job ist es, Menschen, die eine Haftstrafe verbüßen mussten, beim Weg zurück in die Gesellschaft zu helfen. Der Sozialpädagoge, der nebenbei einen Master in Kriminologie macht, hat ein doppeltes Mandat: einerseits kontrolliert er, ob seine Klienten Gerichtsauflagen einhalten, andererseits unterstützt er sie, etwa bei der Arbeitsplatz- oder Wohnungssuche. "Für unsere Klienten geht es darum, sich in der Realität zu bewähren, das Gefängnis ist dagegen nur eine Laborsituation."

Ehrensberger und seine Kollegen sind selbst Teil eines Experiments. Seit Januar 2007 kümmert sich in Baden-Württemberg mit der Neustart gGmbH ein privater Träger um die Bewährungs- und Gerichtshilfe sowie um den Täter-Opfer-Ausgleich, ein Instrument zur außergerichtlichen Streitschlichtung. Das bundesweit einmalige, von Österreich inspirierte Modell endet zum Jahresende; ab Januar 2017 obliegen die Aufgaben wieder dem Staat. Das Justizministerium hat versprochen, dass sich an der Ausrichtung erst einmal nichts ändern soll und alle Beschäftigten übernommen werden.

Zurück zu Zuständen, wie sie vor 2007 geherrscht haben, will niemand. Zu Beginn hätten sie "eine amorphe Struktur vorgefunden", sagt Geschäftsführer Volkmar Körner. Ohne einheitliche Standards für die Arbeit, ohne stringente Aufsicht, ohne klare Strukturen. "Inhaltlich die größte Umstellung war die Einführung verbindlicher Qualitätsstandards und einer Struktur mit Vorgesetzten, die nicht nur Mentoren sind, sondern auch Anweisungen erteilen können. Dagegen gab es am Anfang natürlich Widerstände." Nun, zehn Jahre später, sagt Ko-Geschäftsführer Christian Ricken: "Wir übergeben ein bestelltes Haus."

Tatsächlich hat sich vieles zum Besseren gewendet. Sogar ein von Grün-Rot in Auftrag gegebenes Gutachten zu den Folgen des von Schwarz-Gelb beschlossenen Modells fiel positiv aus: Danach sind die fachliche Qualität und die Betreuungsintensität bei einem Rückgang der Kosten deutlich gesteigert, Effizienz und Organisation verbessert, Täter-Opfer-Ausgleich und ehrenamtliche Bewährungshilfe massiv ausgebaut worden.

Dass das Experiment in Kürze dennoch endet, hat juristische und politische Gründe. Formaler Auslöser war ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts von Ende 2014, wonach der private Träger keine Weisungsbefugnis gegenüber verbeamteten Bewährungshelfern habe. Zu dem Zeitpunkt war noch die Hälfte der hauptamtlichen Bewährungshelfer verbeamtet. "Nach dem Vorliegen des Urteils war mir klar: Jetzt wird es eng für die freie Trägerschaft, da es sich anders leichter regeln lässt. Aber wir haben schon vorher gespürt, dass sich der Wind dreht und unsere inhaltlichen Erfolge gar nicht mehr ausschlaggebend sind", sagt Körner. Das Schlagwort Privatisierung sei gegen Neustart missbraucht worden, klagt Ricken. "Dabei sind wir gemeinnützig und gar nicht auf Gewinn aus."

Insbesondere die SPD vertrat und vertritt die Auffassung, dass die Bewährungshilfe zu den staatlichen Aufgaben gehört. SPD-Justizminister Rainer Stickelberger hat deshalb in die Wege geleitet, was sein CDU-Nachfolger Guido Wolf nun umsetzt: die Überführung der Aufgaben in eine "Anstalt des öffentlichen Rechts".

Zwingend war und ist das aus Sicht von Körner und Ricken trotz des Urteils nicht. Aber die bisherigen Neustart-Geschäftsführer, die dem Vorstand der künftigen Landesanstalt angehören werden, schauen nun in die Zukunft. "Wir hängen künftig unmittelbar am Landeshaushalt und stehen daher in Konkurrenz um Finanzmittel", macht Körner auf eine neue Herausforderung aufmerksam.