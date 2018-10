Einbrecher unterwegs

Beilstein. In Beilstein versuchten in der Nacht Unbekannte in eine Gaststätte in der Hauptstraße einzubrechen. Sie wollten ein Fenster aufwuchten, was jedoch misslang. Bereits am 23. Oktober scheiterte am gleichen Haus ein Einbruchsversuch. In Abstatt war eine Gaststätte in der Rathausstraße das Ziel von Langfingern. Nachdem diese in das Lokal eingebrochen waren, knackten sie dort drei Geldautomaten und ließen die Inhalte mitgehen. In Ilsfeld-Auenstein wuchteten Unbekannte die Terrassentüre eines Wohnhauses auf. Im Gebäude durchsuchten sie alle Schränke. Seltsamerweise wurde offenbar nichts entwendet. Der angerichtete Sachschaden liegt wohl im vierstelligen Bereich. In Ilsfeld ertappten Arbeiter einen 36-Jährigen, der Arbeitsmaschinen aus einem Rohbau trug. Bei einer anschließenden Überprüfung durch die Polizei wurde festgestellt, dass der Mann bereits mehrere andere Maschinen gestohlen hatte. Interessant war der Promillewert, den ein Atemalkoholtest noch am Vormittag ergab: Er hatte über 3,2 Promille.



Auto mutwillig beschädigt

Möckmühl. Ein bislang Unbekannter hat in Möckmühl einen im Parkhaus Untere Gasse 28 abgestellten Renault Megane durch Fußtritte gegen Fahrertüre, Beifahrertüre, Schlusslicht und Seitenscheiben beschädigt. Außerdem riss der Täter den Tankdeckel heraus und trat den rechten Außenspiegel ab. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro.