Karlsruhe (dpa/lsw) In einer landesweit einmaligen Aktion hat die Karlsruher Polizei über die Gefahren beim Smartphone-Spiel Pokémon Go aufgeklärt. Polizisten informierten am Mittwoch in der Karlsruher Innenstadt Spieler, Eltern und andere Interessierte über mögliche Probleme im Straßenverkehr oder Straftaten im Zusammenhang mit Pokémon Go.

Bei dem Smartphone-Spiel gehen Nutzer in der realen Welt auf die Suche nach kleinen virtuellen Pokémons, die sie fangen, trainieren und gegeneinander kämpfen lassen können. Ein Problem: Kriminelle nutzen das Spiel zu ihrem Vorteil. In Karlsruhe wurde zum Beispiel ein Junge an einen abgelegenen Platz gelockt und überfallen. Sein Smartphone war er los.

Besonders für Taschendiebe sind die Pokémon-Spieler, die auf ihre Handys fixiert sind, perfekte Opfer.

Die Karlsruher Polizei erstellte nun eine Broschüre, die erläutert, wie das Spiel funktioniert, wie man seine Daten schützt und auf was man bei der Pokémon-Jagd achten sollte, wie zum Beispiel auf den Straßenverkehr. Nutzer sollten Pokémon Go demnach niemals beim Rad- oder Autofahren oder auf dem Skateboard spielen.

Kinder sollten zudem nicht allein auf Monsterjagd gehen und dunkle Orte meiden.

"Und man sollte die Privatsphäre anderer achten", betonte Polizistin Ann-Kathrin Müller - das heißt, nicht in fremde Vorgärten gehen. Eine nächtliche Spielerversammlung in Pforzheim habe vor Kurzem bei einem Anwohner für große Aufregung gesorgt. "Da standen plötzlich 30 Leute vor dem Landratsamt", so der Anwohner.



Polizistin Müller hat wie andere Kollegen das Spiel selbst auf ihrem Smartphone und zeigte am Mittwoch Passanten, wie es funktioniert. Bei den Bürgern kam der Infostand sichtlich gut an. "Ich find's toll, dass so früh aufgeklärt wird", sagte ein Student. Und vor allem Eltern nahmen gern das Infoblatt mit.