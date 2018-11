Stuttgart. (dpa/lsw) Die Debatte um teure Polizeieinsätze bei Fußball-Spielen dreht sich weiter. Neben Nordrhein-Westfalen erwägt nun auch Baden-Württemberg, die Zahl der Polizisten bei risikoarmen Fußballspielen zu verringern. Im Gegenzug könnten dann mehr Beamte bei riskanten Spielen eingesetzt werden, sagte ein Sprecher von Innenminister Reinhold Gall (SPD) am Mittwoch in Stuttgart. Es gehe darum, klüger mit den verfügbaren Kräften zu haushalten. Insgesamt werde die Zahl der Polizisten, die die Fußballspiele begleiten, aber gleich bleiben.

Baden-Württemberg ist von der Saison 2014/2015 an mit zehn Mannschaften in den ersten drei Fußballligen vertreten - das ist eine Mannschaft mehr als bisher. Die Landesregierung bewegt sich mit ihren Überlegungen nun auf der Linie Nordrhein-Westfalens, betont aber zugleich, dass es im Südwesten keine pauschale Reduzierung der Polizeikräfte auf Kosten der Sicherheit geben soll.

Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger (SPD) hatte vor kurzem angekündigt, in einem Pilotprojekt bis Ende September weniger Beamte bei absehbar friedlichen Spielen einsetzen zu wollen. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) reagierte skeptisch auf diesen Vorstoß. Sie befürchtet, dass Gewalttäter das "Sicherheitsvakuum ausnutzen können", sagte Ligapräsident Reinhard Rauball.

Galls Sprecher erklärte nun, in den vergangenen Jahren seien die Einsatzzahlen in den Stadien immer weiter gestiegen. Die Polizei sei an ihrer Grenze angelangt. Baden-Württemberg sei nun das zweitgrößte Fußballland Deutschlands nach Nordrhein-Westfalen. Da ein Verein neu hinzugekommen sei, müssten die Kräfte klüger verteilt werden. In der Saison 2013/2014 gab es in den ersten drei Ligen im Südwesten 159 Spiele mit 24.470 eingesetzten Polizisten, die rund 155.000 Einsatzstunden leisteten. Gall rechnete kürzlich mit einem Anstieg auf rund 170 Spiele, weil eine Mannschaft hinzukam: Die SG Sonnenhof Großaspach ist in die dritte Liga aufgestiegen.

Im Juni hatte Gall bereits eine härtere Gangart angekündigt, wenn Vereine zum Beispiel die Sicherheitsauflagen nicht einhalten. Rädelsführer sollten gezielt ins Visier genommen werden, sagte der Innenminister damals. Den Vorstoß aus Bremen, wo Vereine künftig an den bei den Polizeieinsätzen entstehenden Kosten beteiligt werden sollen, lehnt jedoch auch Gall ab. "Ich bin weder über den Zeitpunkt noch über den Inhalt glücklich", sagte er am Dienstag der "Badischen Zeitung".

Die Profiklubs aus Baden-Württemberg sprachen sich ebenfalls klar gegen eine Kostenbeteiligung aus. "Wir lehnen das kategorisch ab. Der Staat hat das Gewaltmonopol. Es darf keine unterschiedliche Behandlung von Großveranstaltungen geben. Der Fußball darf nicht benachteiligt werden", sagte gestern Sportdirektor Jens Todt vom Zweitligisten Karlsruher SC.

Auch der SC Freiburg schließt sich der ablehnenden Haltung der Deutschen Fußball-Liga (DFL) an. "Wir sind voll auf DFL-Linie", sagte ein Sprecher des Vereins. Er verwies auf die Einnahmen des Staates durch 45.000 Steuerzahler, die im Fußball beschäftigt seien. Zudem investierten die Klubs präventiv zehn Millionen Euro in Fan-Projekte.