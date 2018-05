Ein Kran hebt am Donnerstag in Neckarwestheim ein Teil von einem Zellenkühlturm ab. Foto: dpa

Von Susanne Kupke

Karlsruhe/Neckarwestheim (dpa/lsw) - Vom Riesen-Ventilator zur Turmwand: In Neckarwestheim (Kreis Heilbronn) haben Bagger und Kräne am Donnerstag die Kühltürme des stillgelegten Block I abgerissen. Es ist das erste sichtbare Zeichen des Atomausstiegs in Baden-Württemberg - und für die BUND-Landesvorsitzende Brigitte Dahlbender ein «wichtiges Signal». Als nächstes sollen die Kühltürme des Meilers Philippsburg I (Kreis Karlsruhe) demontiert werden. Konkrete Abrisspläne stehen dort noch aus.

Die älteren Meiler in Philippsburg und Neckarwestheim waren im vergangenen Jahr nach der Atomkatastrophe von Fukushima stillgelegt worden. Mit Obrigheim sind so drei der fünf Atommeiler im Südwesten vom Netz.

Die Türme von Neckarwestheim I gehören zur konventionellen Kühlwasseranlage und haben keine Verbindung zu den nuklearen Kreisläufen. Sie stehen außerhalb des eigentlichen Kraftwerksgeländes. Die beiden 186,5 Meter langen Kühlturmreihen wurden 1976 in Betrieb genommen. Sie werden in Einzelteile zerlegt. Der Großteil des Bauschutts - vor allem Beton, Holz und Stahl - soll mit dem Schiff über den Neckar abtransportiert werden. Der Energiekonzerns EnBW geht davon aus, dass die Arbeiten im Herbst abgeschlossen sind.

Auf dem Gelände in Neckarwestheim entsteht dann eine freie Fläche von 25.000 Quadratmetern, die für den späteren Abriss des Meilers benötigt wird. Die Genehmigungsverfahren für dessen Bauteile dürften sich dagegen noch einige Zeit hinziehen.

Die jüngeren Blöcke der Atomkraftwerke Philippsburg II und Neckarwestheim II sollen noch bis 2019 und 2022 laufen. Bis alle Südwest-Meiler abgerissen sind, dürften noch Jahrzehnte ins Land gehen. «Wir wissen alle, dass es noch Jahrzehnte dauern wird bis zur 'grünen Wiese'», sagte BUND-Landeschefin Dahlbender der Nachrichtenagentur dpa. Entscheidend ist für sie, dass nicht weiter Atommüll produziert wird und dass die Verantwortlichen bei den Planungen der Rückbauschritte die Öffentlichkeit einbeziehen.

Der Rückbau stillgelegter Atommeiler wird für den Karlsruher Energiekonzern EnBW nicht nur langwierig, sondern auch teuer: Der drittgrößte deutsche Stromkonzern hat für seine fünf Kernkraftwerke knapp 6,6 Milliarden Euro zurückgestellt.