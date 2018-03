Kreis Karlsruhe. Keine Entspannung ist auf dem Gebiet der Unterbringung von Flüchtlingen zu erwarten. Das nahm der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung in Marxzell zur Kenntnis. 444 Plätze musste die Landkreisverwaltung in den vergangenen eineinhalb Jahren über die bereits vorher bestehenden 200 Plätze in Zeutern neu schaffen, um den vom Land Baden-Württemberg zugewiesenen Asylbewerber ein Obdach geben zu können. In Gondelsheim, Ettlingen, Stutensee, Dettenheim, Karlsbad und Bruchsal wurden hierfür Gemeinschaftsunterkünfte eingerichtet, die allesamt voll belegt sind. Da diese Plätze nicht ausreichen, entstehen auf dem Gelände der ehemaligen landwirtschaftlichen Versuchsanstalt mobile Wohneinheiten für 180 Personen, in Marxzell wird ein Gebäude für 80 Asylbewerber umgebaut.

Für diese Arbeiten genehmigte der Kreistag außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 528.400 EUR. Bereits heute sind in Rheinstetten und Marxzell provisorisch 57 Menschen untergebracht. Weitere 50 Personen werden noch im Dezember provisorisch in Bretten einquartiert. Bis Mitte 2014 sollen dort 200 Plätze entstehen. Da der Zustrom von Flüchtlingen anhält - Anfang des kommenden Jahres wird bereits mit 900 Personen gerechnet - sucht das Landratsamt weiter mit Hochdruck nach Unterbringungsmöglichkeiten. Die Suche gestaltet sich jedoch zunehmend schwieriger, da der Immobilienmarkt weitgehend ausgereizt ist.

Kritisiert wurde, dass die vom Land bereitgestellte Pauschale von 12.200 Euro pro Asylbewerber und Jahr nicht ausreicht, um die tatsächlich entstehenden Kosten zu decken. Auch die neu angebotene Pauschale von 13.720 Euro ab 2016 bleibt weit unter dem kostendeckenden Betrag. Rund drei Millionen Euro sind auf diese Weise bereits im Kreishaushalt aufgelaufen, die nicht von der Pauschale abgedeckt werden.