Stuttgart/Karlsruhe. (lsw) In Sigmaringen wurde am Montag eine neue Lea eröffnet. 250 Menschen zogen in die Graf-Stauffenberg-Kaserne, Platz sei dort zunächst für 400, sagte ein Sprecher des Regierungspräsidiums Tübingen. Bis Anfang nächsten Jahres soll es dort 1000 Plätze geben. Entspannung soll auch eine weitere Lea mit bis zu 1000 Plätzen in der Polizeihochschule Wertheim (Main-Tauber-Kreis) bringen.

Die Opposition warf Integrationsministerin Bilkay Öney (SPD) schlechtes Krisenmanagement vor. Der Abgeordnete Bernhard Lasotta (CDU) sprach von einem Offenbarungseid. Öney verkenne den Ernst der Lage. "Vor allem die vielen ehrenamtlichen Helfer fühlen sich im Stich gelassen, und die ersten beginnen, ihren Dienst zu quittieren", teilte Lasotta mit.

Hintergrund ist ein Interview mit Öney: "Wir sind auf die Kommunen vor Ort angewiesen, wo es aber teilweise Widerstände gibt. Manche stellen Ausgleichsforderungen an uns, wenn wir wegen einer Landeserstaufnahmeeinrichtung dort anklopfen", hatte sie gesagt. "Auf einen solchen Handel will und kann ich aber nicht eingehen."