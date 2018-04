Von Bettina Wieselmann, RNZ Stuttgart

Stuttgart. In Deutschland gibt es mehr als viermal so viele Bewerber für ein Medizinstudium wie Plätze an den Universitäten. Gleichzeitig wird der wachsende Ärztemangel auf dem Land beklagt. Sozialministerin Katrin Altpeter (SPD) sieht in den Regelungen für die Zulassungsbeschränkung (Numerus clausus) eine Stellschraube, da diese "ohne Not" dazu beitrügen, "den Mangel zu produzieren." Altpeter will, dass weniger die Abiturnote und deutlich mehr soziales Engagement und freiwillige Dienste bei der Bewerberauswahl zu Buche schlagen. Das könne dazu führen, dass mehr Ärzte bereit wären, auch auf dem Land zu arbeiten.

Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) dagegen will die Kritik so nicht stehen lassen. Die Unterstellung, dass nur Einser-Abiturienten die Chance hätten, schnell ihr Medizinstudium aufzunehmen, sei falsch. Das gesetzliche Zulassungsverfahren in Baden-Württemberg sehe vor, dass 20 Prozent der Plätze an die Abiturbesten gehen, ein weiteres Fünftel steht für Bewerber von der Warteliste zur Verfügung und die restlichen 60 Prozent der Plätze werden aufgrund des Auswahlverfahrens der jeweiligen Universität vergeben.

Konkret heiße das, dass an allen fünf Medizinischen Hochschulen im Land neben der Durchschnittsnote der Mediziner-Test, die Berufsausbildung und die persönliche Eignung in die Auswahlentscheidung einfließen.

"Wir gehören im Bundesvergleich zu den Innovativsten", sagte Bauer gestern. An den meisten Medizin-Unis in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel zählt nur die Durchschnittsnote. Auf den hiesigen "Kriterien-Mix" sei deshalb auch zurückzuführen, dass zum Beispiel im Wintersemester 2014/15 an der Universität Heidelberg mindestens ein Bewerber mit der Durchschnittsnote 2,7 zugelassen wurde (in Heidelberg/Mannheim mit 2,6, in Freiburg mit 2,1 und in Tübingen und Ulm mit 2,0).

Bauer ist überzeugt, dass die Facharztausbildung zum Allgemeinarzt in Lehre und Forschung einen größeren Stellenwert bekommen muss: "Wir wollen das deutlich aufwerten." Hinzu kommen müssen attraktivere Rahmenbedingungen für die Praxis auf dem Land. Zusätzliche Studienplätze (200 000 Euro kostet die Ausbildung eines Arztes) seien nicht nötig, wenn weniger Ärzte ins Ausland oder die Industrie abwanderten.

Altpeter wiederum hat inzwischen viele Briefe wie den der Eltern von Fabian Lorenz aus Schorndorf bekommen: Abi-Note 1,9, danach ein Jahr Bundesfreiwilligendienst im Klinikum Stuttgart. Im hervorragenden Zeugnis bescheinigt der Ärztliche Direktor für Gefäßchirurgie, Prof. Dr. Thomas Hupp, dem "hoch engagierten jungen Mann fast wie ein wissenschaftlicher Assistent" gearbeitet zu haben. Mit deprimierenden Folgen: Lorenz, der sich "sofort verpflichten würde später als Hausarzt tätig zu sein", bekam von den Unis nur Absagen und hat es auf den Wartelisten nur auf Platz 2500 bis 3500 geschafft, was umgerechnet derzeit 14 Semester Warten heiße.