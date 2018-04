Von Brigitte Fritz-Kador

Die Dieter-Schwarz-Stiftung hatte einen "städtebaulichen Leuchtturm" versprochen, den sie auf "Heilbronns begehrtestem Grundstück" errichten wolle. Dieser so formulierte Anspruch wurde erfüllt, auch weil die 13-köpfige Jury nach fast neunstündiger Diskussion einen Entwurf gewählt hat, der am wenigsten kompatibel zu all dem ist, was das künftige Gebäude bereits umgibt. Wie ein funkelnder Solitär soll diese "experimenta II" des Wettbewerbssiegers, des Berliner Architekturbüros Sauerbuch&Hutton, sich in der Uferzone am Neckar noch ein wenig über die experimenta I erheben.

Architekt Matthias Sauerbruch sagt, er habe für diesen Komplex kein Vorbild gehabt, sondern dessen "expressive Architektur" aus der Aufgabenstellung heraus entwickelt. Bestenfalls vergleichbar ist das Gebäude mit seiner 14 000-Bruttogeschoßfläche und seinen fünf pentagonischen, gegeneinander verschobenen Ebenen mit dem Guggenheim Museum in New York, aber "auf außen gewendet". Eine Spirale umwandert das Gebäude, ein bewegendes Element, das zugleich Halt, Öffnung nach außen und Konzentration auf seine Aufgabe nach innen ist und die hier dann installierten Themenwelten verbindet.

Die Sichtachsen sind so gelegt, dass sie zur Stadt hinführen und auf den Fluss. Der Neckar zeigt sich hier schon von seiner schönsten Seite und hier wird auch der Neckarpark beginnen. Vom Dach aus verspricht Sauerbruch einen "atemberaubenden Blick" auf die Stadt wie auch auf das hier beginnende Bundesgartenschaugelände haben - und in den Himmel, wenn hier die Robert-Mayer-Sternwarte ihr Domizil erhalten wird. Jurysprecher Wolfgang Riehle sagt, das Gebäude sei ein außergewöhnlich in seiner Gestaltungsqualität, seine Architektur verbinde Raum und Zeit, es spiegle das "experimentelle Innenleben" des Lernortes, es sei kein Museum und auch keine Kirche.

Stiftungsgeschäftsführer Klaus Czernuska hatte schon im Vorfeld immer wieder davon gesprochen, dass hier etwas für Deutschland Einmaliges entstehen solle. War die bisherige experimenta, untergebracht im Hagenbucher-Bau in ihren Angebot manchmal eher ein "Vergnügungspark" für wissbegierige Kinder, so soll wird die neue eine erweiterten Anspruch erfüllen: Inhaltlich aber auch in der Ansprache vom Kindergartenkind bis zum Senior.

Unmittelbar vor der öffentlichen Vorstellung des Siegerentwurfes wurde der Heilbronner Gemeinderat von den Plänen informiert. Er sei sehr angetan gewesen, heißt es. Das wird wohl die Abläufe beschleunigen. Der Bevölkerung werden die acht Entwürfe der Endauswahl (von insgesamt 24) im Modell auch vorgestellt und sie können sich auch mit den Details der Pläne vertraut machen.

Beide Projekte der Schwarz-Stiftung zusammen haben ein fast gigantisches Ausmaß. Dies sicher auch in den Kosten, doch darüber schweigt man wie stets. Nimmt man allein die baulichen Investitionen der Stiftung in ihre Bildungseinrichtungen zusammen, kommt längst ein dreistelliger Millionenbetrag heraus. Cernuska sagt auch, dass diese experimenta, die dann künftig mit doppelt so viel Personal (ca. 80 Mitarbeiter) bespielt wird, auch in dieser Beziehung einmalig sei: Sie unterliegt nicht wirtschaftlichen Zwängen.

Noch bis Sonntag, 10. November, sind alle 19 Wettbewerbsarbeiten zum Experimenta-Neubau in einer Ausstellung mit Modellen und Bildern zu besichtigen. Aber nicht in der Experimenta I im ehemaligen Hagenbucher-Gebäude, sondern im Forum des Bildungscampus Heilbronn, Dammstraße 1. Hierzu hat das Forum werktags von 13 bis 21 Uhr sowie am Wochenende von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am Samstag, 9. November, 11 und 16 Uhr, findet eine öffentliche Führung mit Dirk Vogel statt, er ist Mitglied des Preisgerichts.