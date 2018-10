Von Brigitte Fritz-Kador

Das "Aquatoll" in Neckarsulm hält, was sein Name verspricht: Es bietet ein "tolles" Freizeitvergnügen. Es war schon bei seiner Eröffnung im Jahr 1990 viel mehr als ein Hallenbad und wurde über die Jahre zu einer Institution in der Region. Dass das Bad zuletzt gar nicht so tolle Schlagzeilen lieferte, das schmerzt die Verantwortlichen der Stadt. Dies ganz besonders vor dem Hintergrund, dass gerade für 19,7 Millionen Euro ein angeschlossenes neues Sportbad hinzukam und man auch damit wieder eine Zukunftsmarke setzte, in den wenigen Monaten hatte es bereits 60.000 Besucher, darunter 40.000 "Aquatoll"-Badegäste, die dafür nicht extra zahlen müssen. In Neckarsulm kann man sich so was leisten. Was man sich nicht leisten will, ist, dass das "Aquatoll" weiter im Gerede bleibt, weil einige wenige der 160 Mitarbeiter, vor allem solche mit einem "Ex-" davor, immer wieder für Negativschlagzeilen sorgen. Begonnen hatte der Ärger schon 2008, da flog auf, dass die damalige Leiterin "schwarze Kassen" entweder unterhielt oder duldete - genau kam das nie ans Tageslicht - und gekündigt wurde. Die jüngsten Probleme sind arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen, sie kulminierten nun darin, dass sich auch die Staatsanwaltschaft Heilbronn mit dem Bad beschäftigen soll. Frühere Mitarbeiter haben Anzeige erstattet.

Für Neckarsulms Pressesprecher Andreas Bracht trägt das alles die Züge einer Kampagne. Er räumt aber auch ein, dass zunächst nicht die notwendige Konsequenz gezeigt wurde, als es strukturelle Probleme gab, die man aber spätestens seit Jahresbeginn konsequent angehe. Noch deutlicher wird der OB auf Nachfrage. Im Rahmen einer umfassenden Arbeitssituationsanalyse hätten die Werkleitung, die Mitarbeiter und die Stadt gemeinsam ein umfangreiches Maßnahmenpaket erarbeitet, um das Freizeitbad "Aquatoll" qualitativ weiterzuentwickeln (wir berichteten). "Es ist unverständlich, dass ausgerechnet jetzt längst abgeschlossene Gerichtsverfahren wieder zum Pressethema werden. Offenbar versuchen einige wenige ehemalige "Aquatoll"-Mitarbeiter, dem Bad gezielt zu schaden." Die Vorwürfe beziehen sich u.a. darauf, dass die Arbeitszeitkonten der Mitarbeiter bei Überstunden und Feiertagsarbeit nicht in deren Sinne abgerechnet wurden. Einige gingen deshalb vor Gericht, der Vorwurf lautet auf tarifrechtliche Verstöße, bzw. die falsche Abrechnung von Feiertagsarbeit. Die Stadt nennt ihrerseits diese Behauptungen falsch: "Richtig ist vielmehr, dass die Feiertagszuschläge gemäß §6 und §8 TVöD korrekt abgerechnet werden. Jeder "Aquatoll"-Mitarbeiter kann in Absprache mit der Werkleitung frei wählen, in welcher Form er den Feiertagszuschlag erhalten möchte: entweder als Vergütung oder als Zeitguthaben plus Feiertagszuschlag.

Ungewohnt heftig reagierte der OB auf einen Presseartikel mit nach Darstellung der Stadt falschen Behauptungen u. a. über die Art und Anzahl von "verlorenen" gerichtlichen Auseinandersetzungen. Seit 2010 habe das Aquatoll wegen Personalangelegenheiten sechs Prozesse geführt. Ein Verfahren laufe noch und ein weiterer Gütetermin sei anberaumt. Von den sechs abgeschlossenen Gerichtsverfahren endeten drei mit einem Vergleich. In zwei Fällen wurde die ausgesprochene Kündigung zurückgezogen. Ein Prozess ging verloren, in einem stehe noch die Entscheidung an.

Für den zitierten Neubeginn werden weder Kosten noch Mühen gescheut und, wie vom OB gewünscht, auch "mehr Transparenz". Diese Transparenz hätte sich Scholz auch an anderer Stelle gewünscht, denn dass er erst nach einem Interviewtermin aus der Zeitung von der bei der Staatsanwaltschaft vorliegenden Anzeige erfuhr, kritisierte der sonst nicht zu öffentlicher Medienschelte neigende Scholz auch in der öffentlichen Gemeinderatssitzung ungewohnt heftig.

So bietet das "Aquatoll" zwar vorerst nur seinen Besuchern den Spaß, den sich auch der OB und seine Verwaltung gerade angesichts der jüngsten Anstrengungen und Investitionen davon versprochen haben.