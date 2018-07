Stuttgart. (dpa/lsw) Baden-Württembergs Apotheken suchen verzweifelt Personal. Die Landesapothekerkammer hat nun einen Aufruf gestartet, um Wiedereinsteiger zu gewinnen, wie der Verband am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Es seien alle 800 Männer und Frauen im Land angeschrieben worden, die derzeit nicht berufstätig seien. Viele Einrichtungen suchten händeringend nach qualifizierten Mitarbeitern. Teilweise müssten sie sogar schließen. Mehr als 600 Apotheken im Land hätten sich bereiterklärt, möglichen Interessenten zur Rückkehr in den Job einen Einblick in den Alltag zu gewähren.