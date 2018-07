(bfk) Nicht nur eingeschworene Pazifisten würden am liebsten auf der ganzen Welt Frieden schaffen ohne Waffen. Angesichts einer alles anderen als friedlichen Weltlage kamen über 100 Menschen, Gewerkschafter, Friedensaktivisten, Vertreter der Linken, Bürger und einige Stadträte in den Rathausinnenhof zu dem u.a. vom DGB veranstalteten Antikriegstag.

Dieser traditionelle 1. September hatte über die aktuelle Weltlage hinaus auch noch viele Bezüge zu weiteren denkwürdigen historische Ereignissen - vom Überfall auf Polen bis hin zur Bundestagsdebatte um Waffenlieferungen an Kurden. Dazu hatte SPD-MdB Josip Juratovic seine Zustimmung aktuell gerechtfertigt. "Wir haben humanitäre Verantwortung zu tragen", schrieb er.

So flammend die Appelle der beiden Redner Silke Ortwein und Bernhard Löffler (beide DGB) an die "Friedensfreunde" für den waffenlosen Weltfrieden und gegen Rüstungsexporte auch waren ("Kriege kommen nicht über uns, sie werden gemacht!"), beide sparten in ihrer Betrachtungen die Gewissenskonflikte aus, in denen sich die handelnden Personen befinden und die Bedürfnisse der Opfer. Heftig fiel dann aber ihre Kritik daran aus, dass die rot-grüne Landesregierung im Rahmen von Schulunterricht den Auftritt von Angehörigen der Bundeswehr ermöglicht.