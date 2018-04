Von Ines Schmiedl

Bad Wimpfen. Geschichte zum Anfassen konnten die Besucher am Wochenende erleben: Beim ersten Reichsstadtfest war allerorten mittelalterlich dekoriert, ungezählte Gewandträger bevölkerten die Gassen und zahlreiche historische Szenen wurden an Löwenbrunnen, Adlerbrunnen, vorm Rathaus, auf dem Marktplatz oder im Wormser Hof nachgespielt und luden zur anschaulichen Zeitreise durch sieben Jahrhunderte.

"Wir wohnen leider nicht in Bad Wimpfen", bedauern Lena, Anna und Annika. Die Schülerinnen sind extra aus Talheim angereist und spielen Bauernkinder bei den mittelalterlichen Fechtkunst-Vorführungen. Dafür haben sie sich in historische Gewänder gehüllt und vertreiben sich die Zeit mit Spielen bis sie dran sind.

Patrick gehört zu den ortsansässigen Pfadfindern und spielt Wikingerschach mit Passanten. Das Wurfspiel, bei dem mehrere Personen zwei Mannschaften bilden können, gab es so in früheren Zeiten. Die Pfadfinder wollten zur Unterhaltung der Gäste beitragen und haben es nachgebaut.

Marketenderin Yvonne Schön ist mit ihrem Landsknecht Uwe Kistner aus Gaggenau gekommen. Die beiden fahren gern auf Veranstaltungen wie diese - immer in historischen Gewändern. "Wir sind von historischen Märkten begeistert und haben auch unsere Kostüme selbst geschneidert", sagt Yvonne Schön.

Noch weiter gereist ist Jitjanya Permpatr. Die junge Journalistin kommt aus Thailand und dreht mit ihrer Kamera einen Film für ihre Heimat. Sie besucht ihre Freundin Sompong Peikl, die seit 30 Jahren in Deutschland lebt und seit sechs Jahren in Bad Wimpfen ein Restaurant betreibt. Die Feste in der Stadt haben es ihr besonders angetan und sie hat nicht nur für sich ein Kostüm genäht, sondern auch für ihre Freundin: "Denn im historischen Gewand durch die Gassen zu schlendern ist einfach viel schöner als in Alltagssachen."

Das sagen sich auch Bürgermeister Claus Brechter, viele seiner Stadträte und fast alle Gewerbetreibende, die ebenfalls in stattlichen Kostümen unterwegs sind. Für den Umzug sind mehr als 650 Mitwirkende in historische Gewänder geschlüpft und stellen die verschiedenen Epochen von Bad Wimpfen anschaulich dar.

Nicht nur die eigenen Anwohner, auch zahlreiche Gastgruppen - etwa aus Villingen-Schwenningen, Aalen oder Ravensburg - unterstützten die Unterhaltung beim Reichsstadtfest.