Stuttgart/Neckargemünd. (lsw) Kinder und Jugendliche an mehr als 90 Schulen in Baden-Württemberg setzen Zeichen gegen Diskriminierung. Jetzt bekommt ihr Projekt "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" eine feste Anlaufstelle. Diese ist beim Kolping-Bildungswerk Württemberg angesiedelt und wird vom Land mit zunächst 160 000 Euro gefördert. "Alltäglicher Rassismus ist der Nährboden für Diskriminierung, Ausgrenzung und Gewalt. Deshalb ist es wichtig, dass Prävention und Sensibilisierung bereits im Kindesalter beginnen", sagte Integrationsministerin Bilkay Öney (SPD) gestern in Stuttgart.

Für den Titel "Schule ohne Rassismus" müssen die Schüler selbst aktiv werden. Von ihnen soll der erste Anstoß kommen, sie entwickeln Ideen für Aktionen und suchen sich auch selbst einen - möglichst prominenten - Projektpaten. Erst wenn 70 Prozent der Schüler, Lehrer und technischen Angestellten einer Schule das Projekt mit ihrer Unterschrift mittragen, bekommt diese den Titel verliehen. Die Koordinierungsstelle hilft bei Fragen und unterstützt die Jugendlichen auf Wunsch etwa mit Referenten. Rassismus wird dabei bewusst nicht eng gefasst. Letztlich geht es um jede Form von Diskriminierung und Ausgrenzung, egal aus welchen Gründen.

Die Idee stammt aus Belgien und griff 1995 auf Deutschland über. Mittlerweile machen bundesweit rund 1200 Schulen mit. Einen besonderen Zulauf habe das Projekt derzeit von Berufsschulen, sagte Landeskoordinatorin Claudia Sünder.

Das Gymnasium Neckargemünd im Rhein-Neckar-Kreis beispielsweise sei seit 2009 Mitglied, berichtete der stellvertretende Schülersprecher Moritz Kern. Die Schüler konnten den ehemaligen Hoffenheim-Fußballer Marvin Compper als Paten gewinnen. Moritz Kern betonte: "Mir ist es wichtig, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo niemand diskriminiert wird und jeder seine Meinung sagen kann." Der Projektschwerpunkt seiner Schule in diesem Jahr sei Cyber-Mobbing.