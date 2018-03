Von Georg Ismar und Bettina Grachtrup

Berlin/Konstanz. Seltener Schulterschluss bei einem strittigen Thema: Politiker von CDU und Grünen in Baden-Württemberg pochen auf Nachbesserungen des Gesetzentwurfes der schwarz-gelben Bundesregierung für die Gasförderung aus tiefen Gesteinsschichten. Die Südwest-CDU und Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) fordern, Fracking am Bodensee gesetzlich verbieten zu lassen. Der Gesetzentwurf, der am 15. Mai in den Bundestag gehen soll, müsse entsprechend nachgearbeitet werden. Hintergrund Was ist Fracking? Beim Fracking wird Gestein in 1000 bis 5000 Metern Tiefe mit hohem hydraulischen Druck aufgebrochen, um Erdgas aus den Gesteinsporen zu gewinnen. Dabei wird ein Gemisch aus Wasser, Sand und Chemikalien in den Boden gepresst. Dadurch entstehen Risse im Gestein, durch die das Gas über Rohre an die Oberfläche gelangen kann.

Der schwarz-gelbe Gesetzentwurf der Bundesregierung sei absolut inakzeptabel, sagte Untersteller am Dienstag in Stuttgart. Er sehe vor, dass Fracking nur in Trinkwasserschutzgebieten ausgeschlossen werden solle. Am Bodensee gebe es aber Gebiete, die bis an den See heranreichten und keine Schutzgebiete seien. "Ich kann mich hier nur wundern, wie die Bundesregierung einen Gesetzentwurf vorlegen kann, der sich nur auf Wasserschutzgebiete bezieht", kritisierte er.

Grünen-Fraktionschefin Edith Sitzmann betonte: "Chemie-Cocktails haben in baden-württembergischem Boden nichts verloren und in der Nähe des Bodensees schon gar nicht." Auch CDU-Landeschef Thomas Strobl pocht auf eine Verschärfung des Gesetzentwurfs. Der Schutz des Trinkwassers habe Priorität. Die Südwest-CDU wolle, dass Fracking am Bodensee ausgeschlossen werde. "Der Bodensee und Fracking vertragen sich nicht", erklärte auch der Konstanzer CDU-Abgeordnete Andreas Jung.

FDP-Landeschefin Birgit Homburger erklärte, der Schutz des Trinkwassers habe höchste Priorität. "Deshalb ist vorgesehen, in Wasserschutzgebieten ein generelles Verbot des Fracking festzulegen", sagte sie. "Darüber hinaus soll zukünftig grundsätzlich eine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig sein und ein Einvernehmen der Wasserbehörden mit den Bergbehörden für eine Genehmigung vorausgesetzt werden. Die schwarz-gelbe Koalition habe sich bereits darüber verständigt, dass etwaige Regelungslücken geschlossen werden müssten. "Dies gilt insbesondere für die am Bodensee beschriebenen Probleme."

Aus dem Bodensee beziehen etwa fünf Millionen Menschen ihr Trinkwasser - das ist mehr als ein Drittel der Baden-Württemberger. Kritiker warnen vor Risiken durch eingesetzte Chemikalien für das Trinkwasser. Im Bund sind SPD und Grüne für ein Verbot, bis ein Einsatz ohne giftige Chemikalien möglich ist. Die Linke will ein Komplettverbot.

Auch die Organisation Campact, der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU) und das Bürgerbündnis "Gegen Gasbohren" forderten am Dienstag die Bundesregierung auf, die Gasfördermethode zu verbieten. Nach einer Emnid-Umfrage würden 66 Prozent der Befragten ein Verbot befürworten, zudem hätten 150 000 Menschen im Internet den Appell "Fracking stoppen" unterzeichnet.