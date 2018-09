Mit Lust an der Debatte: Philosoph Nida-Rümelin (rechts) und Ministerin Bauer. Fotos: dpa

Von Bettina Wieselmann, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Mitten in den Ferien - und doch drängten sich 200 Zuhörer aller Altersklassen im Stuttgarter Haus der Wirtschaft - ein bemerkenswertes Interesse, zumal sich der Abend einem auf den ersten Blick sperrigen Thema widmete: der Wissenschaftspolitik. Auf den zweiten Blick aber wurde Brisantes diskutiert, etwa die Zusammenhänge von Studienanfängerquoten und Jugendarbeitslosigkeit oder von Facharbeitermangel und dem Recht auf Bildung. Zudem debattierten zwei Charakterköpfe: Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) hatte den Münchner Philosophen Julian Nida-Rümelin (SPD) zum Streitgespräch geladen. Was, wie dieser anerkennend vermerkte, "von Mut zeugt": "Frau Bauer ist die einzige Bildungsministerin die das bisher gemacht hat."

Der 60-jährige frühere Kulturstaatsminister im ersten Kabinett von unter SPD-Kanzler Gerhard Schröder verfocht denn auch mit Verve seine in Buchform vorliegende These vom "Akademisierungswahn". Aus "ideologischen Gründen" laufe Deutschland "vermeintlichen internationalen Vorbildern" mit hohen Jugendarbeitslosigkeitzahlen hinterher. Die, wie Nida-Rümelin fest überzeugt ist, falsche Botschaft laute: "Man ist nicht ganz Mensch, wenn man nicht studiert hat." Dagegen fehle es an "Respekt" für jene mit einer praktischen Berufsausbildung.

Viele Zahlen schwirrten durch den Raum. Etwa die Vorgabe aus dem Bundesbildungsbericht von 56 Prozent Studienanfänger pro Jahrgang - ein Wert nur knapp unter der empfohlenen Zielmarke der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) von sogar 62 Prozent. Dabei gebe keine einzige Bedarfsprognose diese hohen Werte wieder. Und wenn die OECD darauf verweise, dass in den USA 50 Prozent eines Jahrgangs studierten, sei das auch falsch: Nach Nida-Rümelins Analyse sind es gerade neun Prozent, "denn das, was da als Studium gilt, ist in der Regel weniger als unsere duale Ausbildung."

Bauer hielt ihrem Gegenüber vor, er argumentiere mit "verzerrten" Zahlen. Der starke Anstieg der Studierenden sei vor allem auf den doppelten Abiturjahrgang und die Integration des erfolgreichen Berufsakademie-Wesens in das Hochschulsystem zurückzuführen. Eine Quote von 30 Prozent sei für ein Hochtechnologieland völlig in Ordnung. Es freue sie, dass die hohe Studierneigung "Lust auf Bildung" signalisiere. Dieses Recht dürfe nicht eingeschränkt werden.

Nida-Rümelins Warnung, dass sich Deutschlands Wirtschaft mit einem sehr großen Anteil des verarbeitenden Gewerbes ein Einbrechen der Facharbeiterzahlen nicht leisten könne, konterte Bauer mit dem Hinweis auf die veränderten Qualifikationsanforderungen in Wirtschaft und Gesellschaft: "Wir haben eine Krise der beruflichen Bildung." Überwinden könne man diese nur, wenn duale Bildung und akademische Bildung mehr verschränkt würden. Es müsse normal werden, in Laufe des Berufslebens auch akademische Weiterbildungsangebote zu nutzen.

"Wir wollen keine künstlichen Gegensätze herauskitzeln", meinte Nida-Rümelin. Auch er halte die Durchlässigkeit des gesamten Bildungssystems für wichtig. Mit seinem Ideologie-Vorwurf meine er auch nicht Bauer. Andrerseits hielt er der häufig angeführten These, wer studiert habe, verdiene in der Regel später besser, entgegen: "Im Durchschnitt stimmt das nicht." Es seien die Informatiker und Ingenieure, die die Statistik verfälschten.