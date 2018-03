Von Sören S. Sgries

Heidelberg/Berlin. Mit provokanten "Neuen Bauernregeln" hatte Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) Anfang der Woche für Aufregung gesorgt. Gestern kam das Signal: Die Kampagne wird eingestellt, nachdem es gelungen sei, mit diesen "spielerisch-humorvollen Bauernregeln" die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu bekommen. Man wolle man jetzt den breiten Dialog mit Bauern und Verbrauchern führen, so ein Ministeriumssprecher.

Ein scharfer Kritiker der Kampagne ist der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauk (56, CDU, Foto: dpa). Im Interview begründet er seine Bedenken - und spricht über die Lage im Südwesten.

Herr Hauk, "Plakate abreißen, einstampfen und zurücktreten": Warum diese heftige Reaktion Ihrerseits auf ein paar kleine Bauernregeln?

"Frau Hendricks fährt eine populistische Tour"

Es ist ein einmaliger Vorgang, dass ein einzelnes Mitglied der Bundesregierung einen Berufsstand ungerechtfertigt angreift und in Misskredit zieht. Barbara Hendricks hat diese Kampagne mit dem Bundesadler geführt, dabei gibt es offensichtlich mit dem Landwirtschaftsminister keinen Konsens. Damit hat sie aus meiner Sicht Steuergelder veruntreut. Es sind Menschen schon aus unwichtigeren Gründen zurückgetreten.

Barbara Hendricks hat also nicht als Ministerin, sondern als Aktivistin gehandelt?

Frau Hendricks hat sich in dem Fall mehr als Peta-Aktivistin, als Partei-Aktivistin generiert, wie als Ministerin. Hier im Land heult die SPD Krokodilstränen, wenn der Staatssekretär im Innenministerium in seiner Freizeit Papiere schreibt. Aber Frau Hendricks betreibt ganz offensichtlich eine dreiste Verquickung von Parteiamt und Mandat - und das ist ok?

Gestern verkündete das Ministerium, auf die weitere Plakatierung zu verzichten. Ab Montag sollen andere Plakate gehängt werden. Ist das Thema damit erledigt?

Es war höchste Zeit, dass die Bundesumweltministerin einsieht, dass sie mit dieser Kampagne einen großen Schaden für unsere Bauern angerichtet hätte. Wir begrüßen, dass sie jetzt nicht mehr auf das Schüren von Vorurteilen, sondern auf Dialog setzt. Ihr Handeln werden wir aber genau beobachten, damit die Ankündigung kein leeres Versprechen bleibt. Die Ministerin muss einsehen, dass man nicht diejenigen schelten darf, die man zur Umsetzung der eigenen Ziele braucht.

Hat die Kampagne nicht doch ihre Verdienste, weil sie eine gesellschaftliche Debatte um das Tierwohl anstoßen will?

Was wollte sie denn erreichen? Die Bauern vertreiben, damit wir die Schweine künftig aus Polen importieren müssen? Es glaubt doch keiner, dass die Tiere dort besser gehalten werden. Wir müssen die Tierhalter begeistern für mehr Tierschutz, die Probleme partnerschaftlich lösen. Wir dürfen sie nicht vor den Kopf stoßen. Ich glaube, das gelingt auch. Ich sehe in Baden-Württemberg eine hohe Bereitschaft, dem Thema Tierschutz einen hohen Stellenwert einzuräumen.

Für die Bürger ist doch wichtig: Wie sieht es denn aus mit den Missständen, die die "Bauernregeln" anprangern, bei Tierwohl und Überdüngung?

Für Baden-Württemberg kann ich sagen: Wir machen seit 40 Jahren eine engagierte Wasserschutzpolitik mit motivierten Landwirten. Unsere Nitratwerte liegen unter dem Bundesdurchschnitt. Natürlich gibt auch mal lokale Probleme, aber das sind keine Dünge-Probleme, sondern geologische: Im Taubergrund haben wir z.B. Muschelkalk, da läuft das Wasser durch - und auch jedwede Art von Düngung. Da steigt der Stickstoffgehalt im Grundwasser dann schon mal an. Aber wir haben das im Griff. Das gilt auch für die ganzen Maisgebiete, die immer für Überdüngung standen, auch hier haben wir das Problem seit 30 Jahren im Griff.

Massentierhaltung gefährdet unser Grundwasser also nicht?

In Baden-Württemberg haben wir keine Massentierhaltung. Die gibt es in Nordrhein-Westfalen oder Niedersachsen. Die Größe der Tierhaltung ist aber auch gar nicht entscheidend, sondern ob es genug Ausbringungsflächen für die Gülle gibt. In diesen beiden Ländern ist über Jahrzehnte unter roten und rot-grünen Regierungen versäumt worden dafür zu sorgen, dass Betriebe und Flächen zusammenpassen. Bei uns in Baden-Württemberg haben die größten Schweinemäster mit bis zu 3000 Schweinen auch 100 bis 150 Hektar Fläche dabei. Sie produzieren ihr Futter selber und haben deshalb auch die Möglichkeit, die entstehende Gülle im Sinne einer Kreislaufwirtschaft als Dünger einzusetzen.

Immer wieder gibt es Bilder von Höfen, auf denen Tiere falsch gehalten werden. Zuletzt machte ein Fall bei Ulm Schlagzeilen. Es gibt doch das verbreitete Gefühl, dass etwas falsch läuft in der Tierhaltung…

Ja, aber das sind Einzelfälle. Wir können nicht mit Gefühlen, sondern wir müssen mit Fakten arbeiten. Frau Hendricks arbeitet mit Gefühlen, bedient Vorurteile. Ich habe sie eingeladen, Betriebe in Baden-Württemberg zu besichtigen. Das hat sie höflich abgelehnt. Wer sich den Tatsachen aber nicht stellt, der kann doch nicht pauschale Urteile abgeben. Frau Hendricks fährt durch ihre Vorurteile eine populistische Tour, wie wir sie von der AfD bei anderen Themen kennen. Dazu bin ich nicht bereit.

CSU-Agrarminister Christian Schmidt hat kürzlich sein neues Tierwohl-Siegel vorgestellt. Das zeigt doch, dass auch Unions-Minister hier einen echten Bedarf sehen?

Ja, ich bin auch sehr dafür, die Tierhaltung weiter zu verbessern. Wir haben in der Agrarinvestitionsförderung die Standards bereits hochgeschraubt. Dort, wo wir europäisches und Landesgeld hinzugeben, liegen die Standards über den gesetzlichen Anforderungen.

Insbesondere das Image der Schweinehalter ist kein gutes. Wie kann sich das bessern?

Die Menschen haben bei der Tierhaltung eine hohe Sensibilität. Schweine leben aus hygienischen Gründen zum Beispiel sehr abgeschottet. Anders als in einen Kuhstall kann da nicht jeder einfach hineinschauen. Die Landwirte haben sich ganz bewusst darauf verständigt, eine Politik der offenen Höfe zu machen. Zum Zweiten glaube ich, dass ein staatliches Siegel durchaus geeignet ist, dem Verbraucher zu zeigen, dass Produzenten sich um das Tierwohl kümmern.

Ist es nicht wieder eines von vielen Siegeln, die letztlich schnell wieder vergessen werden?

Nein. Ich glaube, das wird ein Erfolg werden.