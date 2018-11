Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Mit falschen Weichenstellungen der Bundespartei erklären führende Grüne in Baden-Württemberg das enttäuschende Abschneiden bei der Bundestagswahl. Die Spitze der Südwest-SPD verweist auf einen "Merkel-Effekt". Die Botschaft, die Vertreter der grün-roten Koalition aussenden, hat SPD-Fraktionschef Claus Schmiedel intoniert: "Mit dem Land hat das nichts zu tun."

Und doch regt sich in den Reihen von Grün-Rot Unbehagen. Viele Wählkämpfer wurden mit einem Thema konfrontiert, das streng genommen nicht zur Wahl stand: die grün-rote Bildungspolitik. Prominente Vertreter beider Parteien mahnen nun, die Kritik ernst zu nehmen. So ein Wahlkampf sei "die Chance, Stimmungen wahrzunehmen", sagt der grüne Tübinger OB Boris Palmer. Palmer hat "viele kritische Fragen zur Bildungspolitik" gehört und "Kritik und Irritationen" bei bildungsorientierten Grünen-Sympathisanten wahrgenommen. "Darauf müssen wir als Partei eingehen."

Landeschefin Thekla Walker erklärte, es sei keine Neuigkeit, dass die Bildungspolitik in der Vergangenheit eine Baustelle war - "sonst hätte es auch keinen Ministerwechsel gegeben". Sie sei aber überzeugt, "dass wir jetzt in ruhiges Fahrwasser kommen und die Weichen für einen vernünftigen, nachhaltigen Kurs gestellt sind". Doch auch die Stärke der CDU im Land hat Walker registriert. "Klar ist, dass wir Grüne bescheiden sein müssen. Das Siegen in Baden-Württemberg ist nicht selbstverständlich geworden", mahnt sie.

Handlungsbedarf sieht der Landeschef der Grünen Jugend, Marcel Emmerich: "Um 2016 wiedergewählt zu werden, ist es unabdingbar, dass wir in der Bildungspolitik wieder in die Offensive kommen. Grün-Rot muss dafür sorgen, dass uns der Gegenwind, den wir in diesem Bereich im Bundestagswahlkampf gespürt haben, nicht weiter ins Gesicht bläst." Ob der Beschluss haltbar sei, 11 600 Lehrerstellen bis 2020 abzubauen, müsse "jährlich überprüft werden".

Der grüne Mannheimer Bundestagsabgeordnete Gerhard Schick sieht Parallelen zum Bundestagswahlkampf: "Im Land haben wir als Grüne ein ähnliches Problem wie im Bund: Wir müssen überlegen, wie in Zeiten knapper Kassen eine ehrliche Politik möglich ist. So wie im Bund plötzlich die Steuererhöhungen im Vordergrund standen und nicht die Bildungsinvestitionen, steht im Land die Zahl 11 600 im Vordergrund und nicht die grünen Reformen und Vorstellungen in der Bildungspolitik."

Auch bei der SPD grummelt es. "Wir wollen den Haushalt konsolidieren, um spätere Generationen zu entlasten. Wenn wir dafür aber bei der Jugend sparen, ist das ein Widerspruch", sagt der SPD-Landtagsabgeordnete Sascha Binder. Noch deutlicher stellt sich die Ulmer Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis gegen die Vorgabe, 11 600 Stellen zu streichen: "Die Botschaft dieses Beschlusses steht konträr zu unseren bildungspolitischen Zielen."

Regierungschef Winfried Kretsch-mann (Grüne) verweist indes auf die Schuldenbremse - und auf ein Vermittlungsproblem: Wenn er Kritikern der Deputatkürzungen gesagt habe, dass es 2030 im Land 400 000 Schüler weniger gebe, sei das Erstaunen stets groß gewesen. "Das wissen die Leute einfach nicht." Es gelte "sehr faktenreich" zu argumentieren, so Kretschmann.