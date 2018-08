Das Fluggerät war am Montagabend aus bislang ungeklärter Ursache in ein Waldstück gestürzt. Foto: dpa

Aalen. (dpa-lsw)Der Pilot eines abgestürzten Ultraleichtflugzeugs, der über Nacht in einer rund 30 Meter hohen Baumkrone festgesessen hatte, ist gerettet worden. «Es geht ihm den Umständen entsprechend gut, er ist weitestgehend unverletzt», sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Der 59 Jahre alte Pilot war am Montagabend mit seinem Fluggerät in der Nähe von Schwäbisch Gmünd in das Waldstück gestürzt. Die Ursache ist noch unklar.

Update: 16. August 2016, 9.50 Uhr