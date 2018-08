(rnz) Wenn die Freude am Leben verloren geht, die Arbeit immer schwerer fällt und Freunde und Familie vernachlässigt werden, sind das deutliche Zeichen einer depressiven Phase. Diese Diagnose erhalten noch immer fast doppelt so viele Frauen wie Männer - doch das vermeintlich starke Geschlecht holt stark auf. Im Stadt- und Landkreis Heilbronn registriert die AOK mit 18 Prozent deutliche höhere Zuwachsraten bei Männern mit der Diagnose Depression. Die Zahlen der AOK gelten als besonders repräsentativ, hat sie doch mit 43 Prozent den bei weitem größten Marktanteil im Land.

5792 männliche AOK Versicherte im Raum Heilbronn ließen sich zuletzt wegen einer Depression behandeln: Das ist jeder 14. 2010 waren es noch 4079 Männer in und um Heilbronn. Frauen begeben sich zwar doppelt so häufig in Behandlung - zuletzt war es jede siebte AOK-Versicherte (14,2 Prozent) -, die Zuwachsrate ist bei ihnen mit sieben Prozent jedoch nur halb so hoch.

"Studien zeigen, dass Frauen ihre Verzweiflung und Depressivität besser formulieren können als Männer", sagt Michaela Lierheimer, Geschäftsführerin der AOK Heilbronn-Franken. "Für Männer ist eine Depression häufig noch immer ein Zeichen von Schwäche und Versagen", ergänzt Lierheimer. Die Zahl der diagnostizierten Depressionen bei Männern steigt mit dem Alter: Das erste Hoch verzeichnet die AOK bei den Anfang-60-Jährigen. Ab 75 steigt die Kurve rapide und erreicht den Höhepunkt mit 16 Prozent aller Betroffenen bei der Generation 85 plus. Die genauen Ursachen für Depressionen sind allerdings noch nicht abschließend geklärt. Biologische Vorgänge, psychische Faktoren, die persönliche Situation und besondere Ereignisse im Leben spielen hier zusammen.