(x) Durch das Ferienende in neun Bundesländern rechnet der ADAC für das kommende Wochenende mit sehr lebhaftem Reiseverkehr und Staus auf vielen Autobahnen, darunter besonders auch in der Region Heilbronn-Franken. Schon unter der Woche ist auf den Autobahnen 6 und 81 rund ums Weinsberger Kreuz viel los. Gleichzeitig sind Urlauber aus Hamburg und den Niederlanden unterwegs, wo jetzt die Frühlingsferien beginnen. Vor allem am Samstag ist unter anderem auch auf der A 6 Nürnberg-Heilbronn-Mannheim mit hohem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Bereits täglich kommt es in beiden Fahrtrichtungen wegen der Brückenschäden und der damit verbundenen Fahrstreifenreduzierung zu erheblichen Behinderungen. Laut Statistik gab es allein im vergangenen März 60 Staus auf der wichtigen Ost-West-Verbindung. Über 125.000 Fahrzeuge fahren täglich über die marode Neckartalbrücke. Dort wurden bereits zur Entlastung Fahrspuren gesperrt.