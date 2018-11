Rastatt. (dpa) Ein 42-Jähriger soll Anfang der Woche über 24 Stunden in einem Rastatter Altenheim eine 80-jährige Bewohnerin in seiner Gewalt gehabt und sexuell missbraucht haben. Über die Motive und Hintergründe der Tat wurde zunächst nichts bekannt. Dem Täter wird Geiselnahme und schwere Vergewaltigung vorgeworfen, er ist in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Baden-Baden am Donnerstag mitteilte.

Der Mann soll Montagmittag - ausgerüstet mit Klebeband und Messer - in das Zimmer der Frau eingedrungen sein. Er bedrohte sie, zerschnitt ihre Kleidung mit dem Messer und zwang sie bis zum Dienstagvormittag «zur Vornahme und Duldung zahlreicher sexueller Handlungen», wie die Ermittler mitteilten.

Das Martyrium der Frau endete erst, als der betrunkene und übermüdete Täter einschlief. Das Opfer flüchtete unbekleidet mit dem Rollator aus der Wohnung. Wie es passieren konnte, dass niemand die Tat bemerkte, war zunächst unklar. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte, dass die Seniorin Selbstversorgerin gewesen sei, so dass niemand regelmäßig nach ihr schaute. Der Beschuldigte wurde festgenommen. Das Gesetz sieht für solche Taten Haftstrafen von 5 bis 15 Jahren vor.