Nach den schweren Unwettern: Geröll in den Straßen von Braunsbach in Baden-Württemberg. Foto: Marijan Murat

Stuttgart. (dpa-lsw) Vom Hochwasser besonders stark betroffene Bürger sollen 500 Euro Soforthilfe vom Land Baden-Württemberg erhalten. Dies teilte das baden-württembergische Staatsministerium am Freitag in Stuttgart mit. «Wir wollen den Menschen helfen, die durch das Hochwasser am Wochenende ihr Hab und Gut verloren haben», sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Freitag in Stuttgart. Insgesamt gebe es pro Haushalt 2500 Euro. Innenminister Thomas Strobl (CDU) wies darauf hin, dass das Geld keine Kompensation für ausstehende Versicherungsleistungen sei. Es diene ausschließlich dazu, zerstörte aber für das Leben notwendige Gegenstände schnell wieder zu beschaffen.

Das Geld soll ab Montag ausgezahlt werden. Die Voraussetzungen für den Erhalt der Zahlungen waren zunächst nicht bekannt. «Elvira» hatte vor allem im Norden und Osten Baden-Württembergs durch starke Regenfälle für Überschwemmungen gesorgt. Besonders betroffen war das 900-Einwohner-Dorf Braunsbach bei Schwäbisch Hall, das von einer Geröll- und Schlammlawine zerstört wurde. In Bayern hatte Finanzminister Markus Söder (CSU) eine Soforthilfe für die Opfer im Hochwassergebiet im Landkreis Rottal-Inn zeitnah angekündigt - sie sollen jeweils 1500 Euro bekommen. Die baden-württembergische grün-schwarze Landesregierung brauchte fast eine Woche dafür.