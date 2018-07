Von Roland Böhm

Stuttgart. Beklemmungen bekommt man in dieser Halle heute noch: keine Fenster, Neonlicht, hohe Wände aus rohem Beton. Im Gerichtssaal direkt am Gefängnis in Stammheim lässt sich Geschichte atmen. Vor 40 Jahren beginnt hier der erste große Prozess gegen die linksterroristische Rote Armee Fraktion. Angeklagt vor dem Oberlandesgericht: Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Ulrike Meinhof und Jan-Carl Raspe - die sogenannte erste Generation der RAF. Alle vier nehmen sich später im siebten Stock des Gefängnishochhauses direkt nebenan das Leben. Stammheim steht bis heute symbolisch für die Auseinandersetzung des Staates mit den politischen Gewalttätern. Hochhaus und Gericht stehen vor dem Abriss.

21. Mai 1975: Das für den RAF-Prozess gebaute Gerichtsgebäude am Hochsicherheitstrakt im Stuttgarter Norden gleicht einer Festung. In einem Beitrag für die Bundeszentrale für politische Bildung wird die Szene am Stammheimer Gefängnis so beschrieben: "400 bewaffnete Polizisten in und auf dem Gebäude und drum herum, ein Stahlnetz über dem Hof gegen Befreiung mit Hubschraubern, Überwachungskameras, Außenscheinwerfer, Spanische Reiter vor dem Gebäude." Der schwerwiegendste Vorwurf gegen die Angeklagten sind Sprengstoffanschläge 1972 auf das US-Hauptquartier in Heidelberg und ein US-Offizierskasino in Frankfurt mit mehreren toten Soldaten.

Rund 20 Millionen Mark (10,2 Mio. Euro) lässt sich der Staat den Prozess gegen die Terroristen kosten. Die Hälfte für das Gerichtsgebäude. Man fürchtet Anschläge. Bis heute wird die Festung für kritische Prozesse genutzt. 2010 auch gegen die Ex-RAF-Terroristin Verena Becker 33 Jahre nach der Ermordung des Generalbundesanwalts Siegfried Buback. Becker soll Mittäterin gewesen sein beim Mordanschlag am 7. April 1977 in Karlsruhe.

21 Tage nach dem Mord an Buback und seinem Fahrer werden Baader, Ensslin und Raspe zu lebenslanger Haft verurteilt. Meinhof hatte sich im Mai 1976 in ihrer Zelle erhängt. Die 192 Verhandlungstage von Stammheim werden im Rückblick als "Monstrum in der Rechtsgeschichte der Bundesrepublik" bezeichnet. Die Angeklagten provozieren, die Richter lassen sich provozieren.

Im September 1975 bestätigen unabhängige Ärzte, dass die RAF-Häftlinge weitgehend verhandlungsunfähig sind. Später treten die Terroristen in Hungerstreik, um sich gegen die Haftbedingungen zu wehren.

Gut einen Monat vor Verkündung des Urteils in Stammheim wird bekannt, dass die Ermittlungsbehörden Gespräche zwischen Verteidigern und Angeklagten über Wanzen abgehört haben. Ensslin-Verteidiger Otto Schily, später SPD-Bundesinnenminister, sagt, in Stammheim seien alle rechtsstaatlichen Garantien "systematisch zerstört" worden.

Die Urteile im Baader-Meinhof-Prozess von Stammheim werden nie rechtskräftig: Die drei verbliebenen Angeklagten nehmen sich am Höhepunkt im "Deutschen Herbst" des Jahres 1977 in ihren Zellen das Leben. Die Pistolen sollen in Aktenordnern versteckt gewesen sein.