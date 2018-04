Heilbronn. (rnz) Ein lebloser Mann ist am späten Montagnachmittag in Heilbronn aus dem Neckar geborgen worden. Die Umstände seines Todes sind noch unklar.

Laut Polizei hatte Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr ein 23-jähriger Mann die Polizei verständigt und erzählt, dass sein Freund in Heilbronn bei der Bleichinselbrücke in den Fluss gefallen sei. Kurz danach konnte der 22-Jährige von der Feuerwehr aus dem Neckar geborgen werden. Sofortige Wiederbelebungsversuche blieben jedoch ohne Erfolg. Warum der Mann in den Neckar fiel, ist noch völlig unklar.