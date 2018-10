Von Jasper Rothfels

Mainz. Wenn es im Pfälzerwald noch Luchse gibt, dann könnten sie bald Verstärkung bekommen: Nach Plänen von Naturschützern sollen 20 "Pinselohren" aus der Schweiz oder der Slowakei im Forst angesiedelt werden. Das sagte der Leiter des Referates "Biologische Vielfalt und Artenschutz" beim Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht, Ludwig Simon.

Gibt es eigentlich noch Luchse im Pfälzerwald?

Der letzte sichere Nachweis eines Luchses im Pfälzerwald stammt aus dem Jahr 2009. Seitdem gibt es immer mal wieder Hinweise, aber im Prinzip ist die Situation so, dass die Anzahl der beobachteten Tiere offensichtlich abnimmt. Jetzt haben wir ein Projekt, das wir schon seit ein paar Jahren in der Schublade haben, wieder neu aufgegriffen: Wir tragen uns mit dem Gedanken, zusammen mit Frankreich eine Bestandsstützung im Pfälzerwald zu realisieren.

Praktisch heißt das: Es sollen also neue Tiere kommen. Wann könnte das denn sein?

Das hängt vom Projektablauf und der Mittelbewilligung ab. Wir rechnen damit, sage ich mal ganz vorsichtig, dass es ab 2014 möglich wäre. Die Unterlagen sind jetzt eingereicht. Federführend wäre die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz, über die Landes- und Eigenmittel beigesteuert werden. Aber wir brauchen noch Mittel von Bund und EU, weil wir so ein Projekt nicht allein schultern können. Allein auf Rheinland-Pfalz entfielen etwa zwei Millionen Euro, unter anderem für den Kauf der Tiere.

Woher sollen die Tiere denn kommen?

Wir hätten gerne erfahrene und vitale Tiere. Deshalb kommen Populationen in der Schweiz oder in der Slowakei infrage. Bei der Schweiz sieht es ganz gut aus. Aber wir werden natürlich nur dort Tiere kaufen, wo die Lebensgemeinschaft das auch verträgt. Insgesamt geht es um 20 Tiere, wobei wir ein Geschlechterverhältnis von einem Männchen zu zwei Weibchen anstreben. Und die Tiere sollen möglichst gefangen werden, wenn die Weibchen trächtig sind, sodass wir hier gleich eine vitale Population mit Jungtieren haben.

Sind denn mit dem Projekt auch Ängste verbunden, zum Beispiel von Bauern, die um ihre Tiere fürchten?

Ja, natürlich. So große Raubsäuger bedeuten für das Empfinden der Bevölkerung immer ein Stück weit ein Problem. Weil wir verlernt haben, mit den Tieren umzugehen. Interessant ist es in den Ländern, in denen die Tiere noch vorkommen, da ist es in der Regel nicht so. Wir wollen auch die Erfahrung von dort nutzen. Und im Umweltministerium haben wir einen Runden Tisch, an dem auch Schäfer, Förster, Jäger mitentscheiden und das Projekt begleiten. Zudem soll es einen Fonds geben, aus dem Landwirte entschädigt werden, wenn es Schäden gibt.