Von Julia Giertz

Stuttgart. Messer, Dolche, Patronen und Material für eine Bombe - gerade nach dem Amoklauf von München schockieren die Funde bei einem 15-Jährigen aus dem Kreis Ludwigsburg. Er hatte seine Mitschüler und Lehrer im Visier. Auf einen möglichen Amoklauf an seiner Schule deuten bei ihm entdeckte Fluchtpläne des Gebäudes hin. Die Ermittler fanden auch eine größere Menge Chemikalien, Material und Anleitungen zur Herstellung von Sprengmitteln. In der Nacht zum Dienstag griff die Polizei ein, nahm den Teenager fest.

Besonders beunruhigend: Offenbar bestand ein Internet-Kontakt zwischen ihm und dem 18-jährigen Amokläufer von München, der am vergangenen Freitag neun Menschen und dann sich selbst getötet hatte. Da beruhigt es nur wenig, dass der Ludwigsburger sich nach eigenen Angaben bereits im Januar dieses Jahres von den Amokplänen distanziert haben will. Die gefährlichen Waffen hatte er aber offensichtlich noch nicht entsorgt, sondern in seinem Zimmer verwahrt. Die Eltern zeigten sich überrascht.

Auf den Zusammenhang zwischen dem 15-Jährigen aus Schwaben und dem 18-Jährigen aus Bayern war ein Privatmann aus Ostdeutschland über ein Forum für Spieler von Gewaltspielen gestoßen. Dieser hatte sich an die Internetwache des Landeskriminalamtes in Stuttgart gewandt und damit die Polizei auf die Spur des Jungen gebracht. Der junge Mann hatte Fotos und Zeichnungen von Bomben und Waffen veröffentlicht, die auf eine mögliche Amoktat hindeuteten. Diese seien aber erst vor Kurzem gelöscht worden.

Warum kam ein Bürger auf den Zusammenhang und nicht die Ermittler? Den Sprecher der Stuttgarter Staatsanwaltschaft verwundert das nicht. Denn die Münchner Polizei müsse einer Vielzahl von Hinweisen nachgehen, die sie nur nach und nach abarbeiten könnte.

Aus Sicht der Anklagebehörde kommen bei dem 15-Jährigen die "klassischen Dinge" für einen Amoktäter zusammen: Mobbing, schulische Probleme und das Empfinden, ein Außenseiter zu sein. Dies räumte der Junge auch gegenüber den Beamten ein.

Die Konstellation erinnert fatal an Tim K., der im März 2009 an seiner ehemaligen Schulen in Winnenden bei Stuttgart und auf der Flucht 15 Menschen und sich selbst erschossen hatte. Mit ihm verbindet den jungen Mann aus der Gegend um Ludwigsburg auch die Vorliebe für gewalttätige Computer-Spiele. Der 15-Jährige, der nicht mit einem Haftbefehl rechnen muss, befindet sich derzeit freiwillig in einer psychiatrischen Anstalt im Kreis Heilbronn; möglicherweise ist es dieselbe, in der auch Tim K. wegen psychischer Probleme behandelt wurde.

Die Vorsitzende des Aktionsbündnisses Winnenden, Gisela Mayer, lobte die Ermittler. In der Vorbereitungszeit beschäftigten sich potenzielle Amokläufer mit anderen Amoktaten und verehrten frühere Amokläufer als Helden. "Sie werden auffällig", sagte Mayer, die beim Amoklauf 2009 ihre Tochter verlor. Insofern sei der Fall des 15-Jährigen sehr typisch. Es gelte, ein Netz von Beratungszentren aufzubauen, an die sich jeder wenden könne, der Auffälligkeiten beobachte.

"Bin ich froh, dass nichts passiert ist", sagte der fassungslose Landesvorsitzende des Lehrerverbands VBE, Gerhard Brand. Dass "dieses Kind" allein wegen Mobbings Rachepläne gehegt haben mag, hält er nicht für realistisch. "Sonst hätten wir an jeder Schule 20 Amokläufer."

Die Ermittler geben zum Umfeld wenig preis. Der Junge komme aus einer "ganz normalen Familie", sagte der Polizeisprecher. Überdies hätten die Eltern keine Ahnung gehabt, welche Waffen ihr Sohn in der Wohnung hortete. Nun müssen die Ermittler untersuchen, was den Jungen bewegt hat, todbringende Pläne zu schmieden.