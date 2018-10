Rheinmünster. (lsw) Am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden sind am Dienstag 114 Flüchtlinge aus Baden-Württemberg und fünf weiteren Bundesländern abgeschoben worden. Die Chartermaschine, die kurz vor 16 Uhr abhob, sollte 89 Menschen nach Belgrad in Serbien und 25 nach Skopje in Mazedonien bringen. Aus Baden-Württemberg wurden 38 Flüchtlinge zurückgeflogen, die anderen kamen aus Hessen, Bayern, Rheinland-Pfalz, Sachsen und dem Saarland. Unter den Flüchtlingen waren 42 Kinder, 45 Männer und 27 Frauen.

Die Abschiebeaktion sei ohne Zwischenfälle verlaufen, teilte das Regierungspräsidium Karlsruhe mit. In Heidelberg hatten in der Nacht auf Dienstag allerdings rund 100 Demonstranten verhindert, dass zwei Flüchtlinge aus einer Unterkunft abgeholt wurden, die eigentlich ebenfalls abgeschoben werden sollten. Auch vor dem Flughafen-Terminal protestierten bis zu 50 Menschenrechtler. Aktivisten versuchten, die Busse mit den Flüchtlingen zu blockieren.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sieht sich unterdessen mit Forderungen konfrontiert, den Kosovo als "sicheres Herkunftsland" von Asylbewerbern einzustufen. Er zeigte sich skeptisch. Damit ließen sich die derzeitigen Probleme nicht lösen, sagte er am Dienstag. Es sei zu vermuten, dass es dann nicht weniger Asylanträge von Menschen aus dem Kosovo gebe. Wichtiger sei es, dass die Bearbeitung von Asylverfahren von Kosovaren schneller gehe. Daran arbeite das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gerade.

Einige Unionspolitiker hatten gefor᠆dert, das Kosovo zum sicheren Herkunftsland zu erklären, damit Asylbewerber von dort leichter abgeschoben werden können. Bayern hat angekündigt, eine Bundesratsinitiative auf den Weg zu bringen. Bislang habe die Bundesregierung das aber nicht einmal beantragt, sagte Kretschmann. Erst, wenn das geschehen sei, könne man die Pläne prüfen.

CDU-Landeschef Thomas Strobl, der auch Vize-Chef der Unions-Bundestagsfraktion ist, bekräftigte: "Weitere Balkanstaaten wie das Kosovo, aber auch Albanien und Montenegro, zu sicheren Herkunftsländern zu erklären, ist ein starkes Signal." Dies würde dafür sorgen, dass der Zustrom von Asylbewerbern aus diesen Ländern nachlasse. Strobl forderte Kretschmann auf, den neuen Plänen im Bundesrat zuzustimmen. "Bei entsprechenden positiven Signalen aus den Staatskanzleien können wir morgen auch eine Gesetzgebung im Bundestag angehen."