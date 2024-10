Ulm. (dpa) Die Stadt Ulm führt eine Waffenverbotszone in der Innenstadt ein. Sie soll am kommenden Dienstag in Kraft treten, wie die Stadt mitteilte. "Das Mitführen von Messern mit einer Klingenlänge von vier Zentimetern oder länger, von Schusswaffen aller Art, also auch Schreckschuss- und "Anscheinswaffen", sowie von Pfefferspray und Elektroschockern ist dann grundsätzlich untersagt." Bei

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote