Stuttgart. (dpa/lsw) Viele Paare in Baden-Württemberg heiraten, bevor sie Kinder in die Welt setzen: Verglichen mit den anderen Bundesländern hat Baden-Württemberg den geringsten Anteil an nichtehelichen Kindern, wie das Statistische Landesamt in Stuttgart mitteilte.

Nur jedes vierte Kind wird von einer nicht verheirateten Frau geboren

In Baden-Württemberg