Von Jens Schmitz

Stuttgart. Die Menschen in Baden-Württemberg haben im vergangenen Jahr pro Kopf so wenig Hausmüll produziert wie noch nie seit Beginn der Erfassung. Das geht aus dem neuesten Abfallbericht hervor, den die Regierung am Dienstag vorgestellt hat. Trotz deutlichen Bevölkerungswachstums ist auch das Gesamt-Müllaufkommen gesunken. Die durchschnittlichen Abfallgebühren stiegen dafür erstmals über den bisherigen Höchstwert aus dem Jahr 2002.

Der Bericht erfasst nur das kommunale Abfallaufkommen, also kein Material, das von Industrie und Gewerbe an private Entsorger gegeben wird. Diese Zahlen lägen auch noch nicht vor, sagte Umwelt-Staatssekretär Andre Baumann (Grüne) bei der Präsentation.

"Die deutliche Reduzierung der Abfallmenge ist natürlich sehr erfreulich", erklärte er. "Im Vergleich zum Vorjahr hat das Aufkommen an kommunalen Siedlungsabfällen um sieben Prozent abgenommen, die kommunal entsorgten Baumasseabfälle sanken sogar um zehn Prozent." Dabei habe sich die Einwohnerzahl im Südwesten im Erhebungszeitraum von Juni 2021 bis Juni 2022 um gut 125 000 erhöht.

Auch in der Region ist die Müllast deutlich gesunken. In Heidelberg liegt das Gesamtaufkommen bei 22 846 Tonnen (2021: 23 220), Mannheim bei 71 756 Tonnen (2021: 76 129), im Rhein-Neckar-Kreis bei 67 830 Tonnen (2021: 73 464) und im Neckar-Odenwald-Kreis bei 16 303 Tonnen (2021: 17 058).

Die Hausabfälle sind um mehr als sieben Prozent pro per Person von 364 auf 334 Kilo pro Jahr geschrumpft. Zu ihnen gehören Haus- und Sperrmüll, Wertstoffe aus Haushalten und Abfälle aus der Biotonne. "Damit sind die häuslichen Abfälle stärker gesunken, als sie in der Pandemie angestiegen sind, und liegen nun auf einem historischen Tiefstwert." Den Abfallbericht gibt es seit gut drei Jahrzehnten. Vor den Corona-Jahren war das Müllaufkommen bereits kontinuierlich gesunken.

Beim Papier etwa haben die Baden-Württemberger 2022 nun sieben Kilo weniger Müll produziert als im Vorjahr. Diese Entwicklung schrieb Baumann auch dem Ende der Pandemie zu, in der es zu einem Anstieg des Versandhandels und entsprechenden Kartonage-Mengen gekommen war. Dass die Wertstoffsammlung insgesamt um 14,9 Kilogramm pro Kopf rückläufig war, bewertete der Staatssekretär aber als kritisch.

Am Schrumpfen des Abfallaufkommens hätten auch Energiekrise, gesunkene Konsumbereitschaft und ein Rückgang der Bautätigkeit ihren Anteil. Mittelfristig müssten nicht nur Wirtschaftswachstum und Abfallaufkommen entkoppelt werden. Angesichts von Rohstoffknappheit sei es unabdingbar, Wertstoffe stärker in den Kreislauf zurückzuführen.

Wenig glücklich ist die Regierung deshalb auch mit dem Rückgang der Entsorgung über die Biotonne. Der Abfallwirtschaftsplan strebt 60 Kilogramm pro Person und Jahr an, ein Ziel, das mit 54 Kilogramm deutlich verfehlt wurde (2021: 54 Kilogramm). "Das ist natürlich nicht der Trend, den wir uns wünschen", sagte Baumann. "Aber der trockene Sommer hat wohl dazu geführt, dass die Menschen in Baden-Württemberg weniger Grüngutabfälle in die Biotonne geworfen haben."

Die Entsorgungsgebühren für einen Vier-Personen-Haushalt sind auf 180,21 Euro geklettert. "Durchschnittlich ist das zwar eine Erhöhung von 6,50 Euro gegenüber dem vergangenen Jahr, aber mit 3,7 Prozent liegt diese deutlich unter der aktuellen Inflationsrate", sagte Baumann. Angesichts der Preissteigerungen, die auch die Kommunen bei den Kosten für Verbrennungsenergie, Müllfahrzeug-Treibstoff oder Gehältern tragen müssten, sei die Erhöhung moderat.

Zwischen den Kreisen gibt es Preisschwankungen, was auch damit zusammenhängt, dass sie unterschiedliche Leistungen anbieten. Die Landkreise Emmendingen und Ortenau nehmen eine Sonderrolle ein: Dort stünde eine getrennte Erfassung von Bioabfall in Konkurrenz zur mechanisch-biologischen Restabfallbehandlung vor Ort, entsprechend werden sie beim Restmüllaufkommen pro Kopf nur von Mannheim geschlagen.