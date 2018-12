Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Wie jedes Jahr, so auch in diesem: Heilbronn gedenkt der Zerstörung der Stadt am 4. Dezember 1944 auf dem Ehrenfriedhof, weit außerhalb der Stadt. Hier, wo über 6500 Tote in Folge eines Bombenangriffs der britischen Royal Airforce auf die Stadt ihre letzte Ruhe fanden. Eine "letzte Ruhe" für dieses stadterschütternde Ereignis darf und wird es in Heilbronn auch nicht in absehbarer Zeit geben.

Schon jetzt macht man sich zum Beispiel im Stadtarchiv Gedanken, wie man den 75. Jahrestag im nächsten Jahr begehen wird. Archivdirektor Christhard Schrenk sagt, dass es sicher bei der Andacht auf dem Ehrenfriedhof bleiben wird, man aber darüber hinausgehend das besondere Datum auch besonders würdigen werde.

In diesem Jahr war das Gedenken im "üblichen Rahmen" gehalten: Die Feier auf dem Ehrenfriedhof, das Requiem in der Kilianskirche, das Geläute aller Kirchenglocken zur Stunde des Angriffs um 19.20 Uhr. Verringerte sich noch bis zur Jahrtausendwende die Zahl derer, die den Weg hinaus ins Köpfertal machten, so ist seit einigen Jahren wieder eine Zunahme wahrzunehmen - obwohl die Zahl derer, die den Angriff er- und überlebten, immer kleiner wird.

Dass sich die Reden bei immer gleichem Anlass nicht zwangsläufig immer gleichen müssen, hatte zuletzt Oberbürgermeister Helmut Himmelsbach gezeigt. Er war vor einigen Jahren der erste, der den 4. Dezember nicht nur im Hinblick auf die Opfer thematisierte, sondern auch aussprach, was so lange verdrängt worden war: Viele der späteren Opfer waren vorher Täter. Diese Sicht der Dinge hatte jahrzehntelang in der Heilbronner "Erinnerungskultur" kaum eine Rolle gespielt, bleibt nun seither nicht mehr unerwähnt.

Oberbürgermeister Harry Mergel sagte dazu: "So bitter dies ist. Vergessen wollen wir aber auch nicht: Die Bombardierung Heilbronns hat ihren Ursprung im menschenverachtenden Hitler-Regime, dem sich Deutschland zugewandt und untergeordnet hatte - und das Zerstörung und Tod für ganz Europa brachte." "Weil die Toten schweigen, beginnt immer wieder alles von vorn", zitierte er den französischen Philosophen Gabriel Marcel. Mergel wie auch Dekan Christoph Baisch, der wegen plötzlicher Erkrankung seine Rede von Pfarrerin Mechthild Riemenschneider vortragen ließ, geht es neben der politischen Forderung "nie wieder Krieg" aber auch darum, Menschlichkeit jetzt zu leben, vor allem gegenüber den heutigen Opfern von Krieg und Vertreibung. Baisch zeigte sich vom Aufbau- und Überlebenswillen der Stadt beeindruckt, fragte aber auch eindringlich danach: "Was ist heute zu tun?"

Zu dem, was heute noch zu tun ist, gehören nicht nur all die Anstrengungen für den Frieden, so wie es auch vier Azubis der Stadt Heilbronn als ihre persönlichen Wünsche formulierten. Besonders eindrucksvoll tat dies Walat Hammo, ein junger syrischer Flüchtling. Es gehört eben auch dazu, die Schuld des 4. Dezembers weiter aufzuarbeiten. So breit ausgeforscht die Faktenlage, auch zum 4. Dezember, ist, so häufig sind die "blinden Flecken" wenn es um die Heilbronner geht - die Stützen und Profiteure des Naziregimes waren. Und nach dem Krieg unbehelligt weiter machen konnten.

Auch wenn das Stadtarchiv beständig diese "Aufarbeitungs-Arbeit", unter anderem in verschiedenen wissenschaftlichen Arbeiten und den Veröffentlichungen, leistet, sind Versäumnisse spürbar. Wohl auch, weil in der Stadt selbst so gut wie nichts und niemand an diesen Tag erinnert.

Der Ehrenfriedhof liegt weit außerhalb, und so fern, wie er an 364 Tagen im Jahr ist, ist auch die Erinnerung an den Untergang einer der schönsten deutschen Städte. Da hilft auch nicht, dass man im Stadtarchiv alles dazu erfahren und nacherleben kann, beispielsweise in alten Filmen, oder im Ehrenhof im Rathaus an einem Modell der zerstörten Stadt eine blasse Ahnung davon bekommt, was Krieg bedeutet.

Oberbürgermeister Mergel erinnert in seinen Reden immer an Einzelschicksale zu diesem Schicksalstag, was ihn so nachvollziehbar auch denen näher bringt, die ihn nicht mehr erleben mussten. Aber neben den "Einzelschicksalen" der Täter, die noch ans Licht gebracht werden müssten, warten vor allem auch jene Heilbronner, die im Widerstand zum Nazi-Regime ihr Leben riskierten, darauf, eine entsprechende Ehrung und Präsenz in der Stadt zu erfahren.

Ein "Mini-Sträßchen" im Stadtteil Böckingen ist zwar nach Helmut Riegraf benannt, aber für Sophie ("Sascha") und Karl Kaiser vom inneren Kreis des Widerstandes gibt es genauso wenig eine Straße wie für Walter Vielhauer, der Gewerkschafter und Kommunist, der für seine kommunistische Überzeugung ins KZ ging, in Buchenwald dem Internationalen Häftlingskomitee anhörte und der nach dem Krieg, für kurze Zeit als Bürgermeister eingesetzt, bis zu seinem Tod vom (braun-)bürgerlichen Heilbronn geschnitten und desavouiert wurde.