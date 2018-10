Gedenkakt für Franz Josef Strauß gestern in Rott am Inn: Mit dabei sind seine Kinder (v.l.) Franz Georg Strauß, Monika Hohlmeier und Max Strauß. Foto: dpa

Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Vielen gilt er als "Übervater" der CSU, für manche ist er gar ein Held: Franz Josef Strauß. Am 3. Oktober vor 30 Jahren starb der einstige bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende mit 73 Jahren an Herz-Kreislauf-Versagen. Peter Gauweiler (69), ehemaliger stellvertretender CSU-Vorsitzender, über das CSU-Urgestein.

Herr Gauweiler, 30 Jahre nach seinem Tod, würde sich Franz Josef Strauß heute nicht im Grabe umdrehen, wenn er die Entwicklung in Deutschland und die Lage der CSU sehen würde?

Bei Strauß würde vor allem die tiefe Befriedigung überwiegen, dass seine Politik so erfolgreich war: Wenn er wüsste, dass sogar aus der Sowjetunion ein ökonomisch geöffnetes Russland wurde, das heute trotz aller Schwierigkeiten Mitglied der Europäischen Menschenrechtskonvention ist, dass Deutschland wiedervereinigt wurde, dass Bayern heute zu einer der erfolgreichsten Regionen Europas aufgestiegen ist - das könnte und kann er mit vollem Recht als Konsequenz seiner Politik sehen.

Wenn man sich die aktuellen Umfragewerte und den Zustand der CSU ansieht - wird da nicht gerade das Erbe von Strauß verspielt?

Peter Gauweiler erinnert sich an Franz Josef Strauß, den "Übervater" der CSU. Foto: dpa

Die CSU wird am Ende bei der Landtagswahl viel besser abschneiden. Ich wette, die Umfragewerte werden sich wieder als so wenig zuverlässig erweisen, wie sie im letzten Jahr waren: Bei der Bundestagswahl, davor beim angeblichen Erfolg des "Schulz-Zuges" für die SPD - jedes Mal lagen die Demoskopen grausam falsch.

Sie haben einmal erklärt, Strauß sei der Wegbereiter der Deutschen Einheit gewesen. Das geht dann aber doch zu weit, oder?

Im Gegenteil - Strauß gehört zu den zehn oder zwanzig Männern und Frauen weltweit, die bewirkten, dass der Westen durchgehalten hat, bis Gorbatschow kam. Das kann man nicht ernsthaft bestreiten.

Viele sagen, der Milliarden-Kredit an die DDR, den Strauß eingefädelt hatte, habe das Leben der DDR nur verlängert...

Dieser historische Kompromiss hat damals den Kollaps der DDR zur Unzeit verhindert. Und mit einem Schlag gab es, dank seiner, massive Reiseerleichterungen. Und den Abbau der Selbstschussanlagen an der Grenze. Der letzte Einwand war, es dürften ja nur 150-Prozentige von der neuen Reisefreiheit Gebrauch machen. Strauß konterte: Wer einmal das Kaufhaus Oberpollinger in der Münchner Fußgängerzone besucht hat, ist für die Sache des real existierenden Sozialismus verloren. So ist es ja dann geschehen. Eine der Besucherinnen, die damals zum ersten Mal in den Westen reisen durften, war übrigens eine junge Physikerin namens Angela - unsere heutige Bundeskanzlerin.

Warum gilt Strauß bis heute als "Übervater der CSU"?

Franz Josef Strauß 1980 bei einer Delegiertenkonferenz in Mannheim. Foto: dpa

Das ist wie beim Bürgertum Frankreichs mit Charles de Gaulle, in Großbritannien bei den Tories mit Winston Churchill oder bei der CDU mit Konrad Adenauer. Politische Gestalter als Ausnahmeerscheinungen. Sie stehen wie Solitäre in der Landschaft. Von Franz Josef Strauß wird man so lange sprechen, solange es ein Land namens Bayern gibt.

Franz Josef Strauß hat immer gesagt, rechts der Union dürfe es keine demokratisch legitimierte Kraft geben. Heute sitzt die AfD im Bundestag und in 14 von 16 Landtagen. In Bayern plakatiert sie etwas perfide: "Strauß würde die AfD wählen". Ist das so?

Wer in Bayern AfD wählt statt CSU, wählt im Ergebnis Rot-Grün! Wie richtig Straußens damalige Analyse war, sieht man heute an der Zersplitterung der Parteienlandschaft. In ihren besten Zeiten hatte die CSU 60 Prozent und mehr, die Sozialdemokraten waren fixiert auf 30 Prozent. Heute haben die Grünen 17 und die Sozialdemokraten 13 Prozent. Der Rest, also zwei Drittel der Wahlberechtigten, steht weiter ganz offensichtlich wie seit 50 Jahren fest im nicht-linken Lager.

Nur führt der gegenwärtige Generalangriff auf die CSU ausgerechnet von rechts dazu, dass sich die rot-grünen Linken trotz ihres 30-Prozent-Korridors erstmals Koalitionshoffnungen machen dürfen, ohne in ihrer Gesamtheit eine Stimme dazugewonnen zu haben. Es muss nur die CSU geschwächt werden. Also nochmal: Wer ganz rechts wählt, wählt links.