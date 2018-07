Wüstenrot. (pol/mare) Bei dem Radlader-Dieb, der in der Nacht zum Freitag in Wüstenrot aktiv war, handelte es sich nicht um einen Schüler. Das hat die Polizei in einer Mitteilung gemeldet.

Der Radlader wurde auf einer Baustelle in der Wellingtonienstraße gegen 4.30 Uhr entwendet und anschließend missbräuchlich verwendet. Zeitgleich fand auf dem Gelände des Grill- und Freizeitplatzes Wellingtonien eine Abschlussfeier der Realschule Obersulm statt.

Das Gefährt fand sich auf dem Lehrerparkplatz der Schule wieder. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme am Folgetag, stellten die Beamten des Polizeipostens Obersulm zudem erhebliches Chaos und Müll im Bereich des Grillplatzes fest.

Die Person, die den Radlader unbefugt in Gebrauch nahm, konnte ermittelt werden. Es handelte sich bei dem Tatverdächtigen nicht um einen Schüler der Abschlussklasse. Dies wurde fälschlicher Weise von uns mit dem Pressebericht vom Sonntag so veröffentlicht. Der unter Tatverdacht stehende junge Mann gestand die Tat. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.