Bruchsal. (pol/mare) Vom Himmel hoch da kommt was her - und zwar buchstäblich für die Besucher des Bruchsaler Weihnachtsmarktes am Samstag. Denn eine Drohne stürzte über dem Markt ab.

Gegen 16.30 Uhr krachte es zunächst auf einem Dach einer Bude im Schleicher Hof. Dann fiel das Gerät zwischen den Besuchern zu Boden. Der Drohnenpilot startete seine etwa 1,8 Kilogramm schwere Drohne auf einem freien Feld in der Nähe des Hofes.

Nach kurzer Zeit verlor er den Sichtkontakt. Die Drohne flog zunächst weiter und fiel etwas später aufgrund des fehlenden Funksignals ab und landete auf einem Blechdach des Hofes. Von dort rutschte sie über die Kante und prallte zwischen den erstaunten Weihnachtsmarktbesuchern auf den Boden.

Verletzt wurde durch den "himmlischen Gruß" niemand und auch Beschädigungen blieben aus. Der 51-jährige Pilot konnte über die vorgeschriebenen und ordnungsgemäß angebrachten Personenangaben auf der Drohne ermittelt werden und muss nun mit einem Bußgeld rechnen.