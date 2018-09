Waghäusel. (pol/mare) Ein 55 Jahre alter Sattelzugfahrer war am Mittwoch gegen 11.05 Uhr in der Kaigartenallee in Kirrlach erheblich betrunken unterwegs. Das berichtet die Polizei.

Bei dem aus Litauen stammenden Fahrer ergab ein von der Polizei erhobener Vortest den Wert von 1,84 Promille. Sein Führerschein wurde einbehalten und er musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen.

Zudem musste sein Arbeitgeber per Blitzüberweisung eine Sicherheitsleistung von 1050 Euro hinterlegen.