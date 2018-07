Untergrombach. (pol/rl) Zu einem tödlichen Badeunfall kam es in einem Baggersee am Sonntagabend. Ein vermutlich betrunkener 30-jähriger Mann war gegen 17.30 mit einer Luftmatratze in den See gegangen sein. Laut Polizeibericht konnte der Mann nur sehr schlecht schwimmen. Familienangehörige sahen den Mann später leblos im Wasser und die leere Luftmatratze, weshalb sie die Rettungskräfte verständigten.

Gegen 18.40 Uhr bargen Rettungstaucher den toten 30-Jährigen aus dem See. Für die Dauer der Bergung war der Badebereich gesperrt.