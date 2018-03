Karlsruhe. (pol/vs) Zwei "Trainsurfer" sorgten am vergangenen Samstag für Aufruhr. Wie die Polizei mitteilt, beobachteten gegen 20.15 Uhr mehrere Reisende einer S-Bahn in Richtung Bruchsal zwei Jugendliche, die sich auf den Puffern am Ende einer entgegenkommenden Regionalbahn befanden.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die beiden Jugendliche illegal von Durlach in Richtung Stuttgart mitgefahren sein. Während der Fahrt sollen sie sich am Scheibenwischer des Zuges festgehalten haben.

Nachdem die Strecke umgehend gesperrt und der Zug kurz nach Bruchsal angehalten wurde, flüchteten die "Trainsurfer". Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachtes des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein.

Hinweise gehen an die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, Telefonnummer 0721-12016-0.

