Karlsruhe. (pol/rl) Tödlich verunglückt ist eine 68-jährige Frau am Karlsruher Hauptbahnhof am Mittwochabend. Die Frau war mit ihrem Ehemann auf der Rückreise von Dresden nach Bühl, als sie kurz nach 20 Uhr am Hauptbahnhof in einen Regionalexpress in Richtung Offenburg umsteigen wollten.

Als sie das Bahngleis erreichten, fuhr ihr Zug gerade los. Die Frau versuchte nun, eine Tür des anfahrenden Zuges zu öffnen. Dabei geriet sie ins Straucheln und stürzte in den Spalt zwischen Wagon und Bahnsteig.

Die 68-Jährige wurde vom Zug erfasst und einige Meter weit mitgeschleift, da die Lokführerin das Unglück zunächst nicht bemerkte.

Als der Zug anhielt, kümmerten sich Ersthelfer und wenig später die alarmierten Rettungskräfte um die lebensgefährlich verletzte Frau, die sofort in ein Krankenhaus gebracht wurde. Hier erlag die 68-Jährige dann ihren Verletzungen.