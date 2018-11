Brackenheim-Stockheim. (dpa-lsw) In einem Gebäude in Brackenheim-Stockheim hat es in der Nacht zum Samstag eine Explosion gegeben. Dort steht auch ein Geldautomat, auf den es die Täter abgesehen hatten. Wie ein Sprecher der Polizei am Morgen sagte, wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

«Die Polizei vermutet, dass Unbekannte ein explosives Gemisch in den Geldausgabeautomaten geleitet haben, um diesen zu sprengen», heißt es in einer Mitteilung der Beamten. Ersten Ermittlungen zufolge gelang es den Tätern aber nicht, das Bargeld zu erbeuten.

Zeugen hatten die Polizei informiert. Bei der Explosion wurde der Raum mit dem Geldautomaten stark beschädigt. Auch in einem benachbarten Friseursalon entstanden Schäden. In beiden Fällen seien etwa Scheiben durch die Druckwelle zerstört worden. Die Polizei sprach von bis zu 100 000 Euro Schaden in dem Friseursalon. Der Schaden an dem Geldautomaten und der direkten Umgebung liegt nach Angaben der Polizei bei etwa 50 000 Euro. Kriminaltechniker wollten am Morgen Spuren in dem Gebäude im Stadtteil Stockheim sichern.