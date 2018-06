Heilbronn. (pol/mare) Am Dienstag konnte sich die Polizei nicht des Eindrucks erwehren, dass irgendwas in der Luft liegt. Vielleicht lag es am Wetter; denn es gab gleich mehrere seltsam-skurrile Fälle, wie die Beamten mitteilen.

Am frühen Nachmittag wurde in Heilbronn eine schreiende Frau gemeldet. Die Beamten stellten vor Ort dann fest, dass es sich um eine 21-Jährige handelte, die einen handfesten Streit mit ihrem Partner hatte. Wegen den beiden war schon am Morgen eine Streife im Einsatz.

Die junge Frau hatte ihrem 26 Jahre alten Freund eine Sprühsahnedose auf den Kopf geschlagen. Der Streit dauert schon seit mehreren Tagen an. Im Laufe einer körperlichen Auseinandersetzung hat der Freund der Freundin angeblich einen Knochen einer Hand angebrochen.

Kurz nach 18 Uhr meldete ein Anrufer eine nackte Frau am Weinsberger Recyclinghof bei der Hasenmühle. Die Frau wurde von einem Rettungswagen in ärztliche

Obhut gebracht. Um 18.30 Uhr beobachteten Passanten, wie sich in Heilbronn ein Mann plötzlich auszog und die Kleidung wild schreiend umher warf. Als die Polizei eintraf, lag er, nur noch mit einem T-Shirt und einer Unterhose bekleidet auf der Straße, umringt von Passanten, die ihm helfen wollten.

Als der 34-Jährige die Polizei sah, sprang er auf und wollte flüchten. Nachdem ihn Beamte festhielten, wurden seine Angaben wirr. Am Ende wollte er den Teufel gesehen habe. Auch er wurde zu einem Arzt gebracht.

Kurz nach 22 Uhr geriet eine 34-Jährige in Heilbronn mit einem Mann in Streit. Die Auseinandersetzung ging weiter, bis beide auf der Badstraße waren, wo es zu einer Rangelei kam, in deren Folge die Frau einen Tritt in den Bauch erhielt, wie ein Zeuge beobachtete.

Die Verletzte verhielt sich der Polizei gegenüber dann aber völlig unkooperativ und wollte den Täter, der inzwischen weggegangen war, angeblich nicht kennen. Einen Rettungswagen lehnte sie zunächst ab, brauchte ihn dann aber doch.

Die junge Frau wird der Drogenszene zugerechnet, der Täter war wahrscheinlich ein "guter Bekannter" von ihr.