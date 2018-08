Region Heilbronn. (rnz) Zahlreiche Anrufe sogenannter "falscher Enkel" bei meist älteren Personen hat die Polizei in der gesamten Region registriert. Die Unbekannten gaben sich am Telefon als vermeintliche Verwandte aus und versuchten so, sich das Vertrauen der Senioren zu erschleichen. Unter verschiedenen Vorwänden baten sie die Angerufenen um Geld. Die Betrugsmasche trat am Freitag im Stadt- und Landkreis Heilbronn, im Hohenlohekreis und im Neckar-Odenwald-Kreis auf. Die Polizei rät zu Misstrauen bei Anrufen, bei denen sich die Person nicht mit Namen vorstellt, finanzielle Verhältnisse erfragt oder Geld fordert. Erscheint ein Anruf verdächtig, sollte umgehend die Polizei über 110 verständigt werden.