Neckarsulm. (pol/mare) Die Polizei sucht einen Dieb, der mit dem Tretroller zu den Tatorten fährt. Das teilen die Beamten mit.

Bereits am Nachmittag des vergangenen Dienstags, 24. Juli, sah eine Zeugin einen Mann mit einem Tretroller flüchten, nachdem er in der Marktstraße die Scheibe eines Pkw eingeschlagen und eine Damenhandtasche aus dem Auto gestohlen hatte.

Am Dienstagabend war der Unbekannte nun wieder in Neckarsulm aktiv. Er schlug gegen 18.50 Uhr an einem in der Uhlandstraße geparkten schwarzen Mercedes die Scheibe der Fahrertür ein und stahl aus dem Inneren einen Geldbeutel.

Danach flüchtete er laut Zeugen mit seinem schwarzen Tretroller in Richtung Stadtmitte. Eine eingeleitete Fahndung der Polizei brachte keinen Erfolg.

Ob dieser Täter auch für einen PKW-Aufbruch am Dienstagnachmittag zwischen 15 und 19 Uhr auf dem Parkplatz 2 des Aquatolls in Frage kommt, ist unklar, aber nicht unwahrscheinlich. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Der Täter ist etwa 20 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß und hat kurze, dunkelblonde Haare. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07132/93710 mit dem Polizeirevier Neckarsulm in Verbindung zu setzen.