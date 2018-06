Neckarsulm. (pol/mare) Nachdem bereits am Dienstagnachmittag die Ampelanlage beim Kreuzungsbauwerk Nord in Neckarsulm ausgefallen war, ereignete sich am Abend dort ein Verkehrsunfall. Das meldet die Polizei.

Ein Linienbus kam gegen 20.12 Uhr aus Richtung Amorbach und wollte die Kreuzung in Richtung Neckarsulm überqueren. Die Fahrerin eines Smart missachtete die Vorfahrt des Busses und kollidierte mit ihrem Wagen mit diesem in der Kreuzungsmitte. Der Kleinwagen drehte sich durch die Wucht des Aufpralls um 90 Grad.

Die 50-Jährige Fahrerin verletzte sich hierbei schwer, sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Im Bus waren drei Fahrgäste. Eine Frau wurde ebenfalls zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Gesamtschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Neckarsulm war mit drei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften im Einsatz.