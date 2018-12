Neckarsulm. (dpa-lsw) Ein Jugendlicher hat bei einem Streit in der Nacht zum Sonntag in Neckarsulm einen 21-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt. Wie die Polizei in Heilbronn am Sonntag mitteilte, stach der 17-Jährige seinem Kontrahenten in den Bauch. Er kam in eine Klinik.

Polizisten konnten den Jugendlichen nach kurzer Fahndung in der Nähe des Tatortes festnehmen. Ein Test ergab, dass der junge Mann Alkohol getrunken hatte. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Außerdem untersucht die Polizei, warum der Streit zwischen den beiden Männern in der Nacht zum Sonntag auf offener Straße eskaliert war.