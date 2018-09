Neckarsulm. (pol/mare) Sehr teuer zu stehen kommt einem 30-Jährigen seine Unvernunft. Das berichtet die Polizei.

Was war geschehen? Der Mann wurde am Mittwochnachmittag in Neckarsulm von der Verkehrspolizei des Heilbronner Polizeipräsidiums im Rahmen einer Tuning-Auto-Kontrolle angehalten und kontrolliert. Schnell bemerkten die Spezialisten, dass einiges an seinem VW Golf GTI nicht stimmte.

Deshalb wurde das Fahrzeug zu einem Sachverständigen gebracht. Dieser stellte 17 erhebliche Mängel fest. Das Auto wurde als verkehrsunsicher eingestuft, weshalb am Kennzeichen sofort der Stempel der Hauptuntersuchung abgekratzt wurde.

Das Kuriose: Die Polizei stellte fest, dass der 30-Jährige erst vor sechs Wochen wegen den gleichen Verstößen beanstandet worden war. Er gab an, dass er den Golf GTI wieder aufgemotzt habe, nachdem er bei einem Sachverständigen gewesen sei. Nun erwartet ihn eine dreistellige Geldbuße und Punkte in Flensburg.