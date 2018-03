Neckargartach. (pol/mare) Durst hatten Einbrecher, die in der Nacht auf Dienstag in eine Kirche in der Römerstraße in Neckargartach eingestiegen sind. Das berichtet die Polizei.

Die Unbekannten drückten gewaltsam ein Kellerfenster ein und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Im Inneren drangen sie durch eine verschlossene Tür ein und durchsuchten mehrere Räume.

Bevor sie mit einem Laptop verschwanden, nahmen sie einen Schluck aus einer Limonadenflasche und tranken offenbar eine wohl mitgebrachte Dose Whiskey leer, die sie am Einbruchsort zurückließen. Insgesamt entstand an dem Gebäude Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefon 0 71 31 / 2 83 30 beim Polizeiposten Heilbronn-Neckargartach zu melden.